Balón de Oro 2022: lista de ganadores, premios y última hora de Benzema, Alexia, Courtois y Gavi

La gala del Balón de Oro 2022 volvió a reunir a lo más granado del fútbol mundial y concedió los premios a los jugadores más importantes del año.

Karim Benzema, Alexia Putellas, Courtois, Gavi, Mané, el Manchester City y la Premier League fueron, entre otros, los galardonados, en una gala en donde la mayoría de los focos apuntaron hacia las estrellas francesa y española, que recibieron el premio como mejores jugadores.

Así vivimos la gala del Balón de Oro 2022

Kylian Mbappé , nominado obviamente, estará presente en la gala en su ciudad natal tras toda la polémica que vive en el tumultuoso presente del PSG. Esto decía el extremo parisino unos meses atrás sobre Benzema: «Tiene 34 años y acaba de hacer la temporada de su vida. Si fuera Karim y no ganase este año dejaría de pensar para siempre en el Balón de Oro».

Sadio Mané : «Francia es como mi casa y siempre es un placer volver. He hecho una de las mejores temporadas de mi carrera y espero poder ganar el Balón de Oro algún día; por qué no», señala el africano justo después de darse un abrazo con Didier Drogba .

«Feliz de estar por primera vez aquí, espero llevarme una buena noticia y ganar», dice Karim , con un nerviosismo con connotaciones felices que no puede evitar.

Alpine, patrocinador de la gala, porta en uno de sus monoplazas de Fórmula 1 el galardón del Balón de Oro. Del coche se baja, con su indumentaria habitual en la F1, Esteban Ocon , compañero de Fernando Alonso (aunque no muy amigo), que introduce el trofeo en el teatro.

La española revalida el título que la conmemora como la mejora jugadora del mundo. «Muy feliz, muy contenta. Cuando gané el primero el año pasado me propuse mejorar para ganarlo de nuevo. Pero esto es gracias a mis compañeras», señala la futbolista del Barcelona.

«El cinco de julio, cuando me rompí la rodilla, pensaba que este galardón no se iba a repetir. Pensaba que se iba a recordar solo lo último, la lesión. Estoy muy emocionada», asegura la jugadora española.

Sigue Lewandowski : «Sé que Haaland está metiendo muchos goles, pero yo estoy muy cómodo en el Barcelona y espero poder hacer grandes cosas con ellos. Me han recibido de una forma increíble».

Luis Figo, ganador del Balón de Oro en el año 2000, entrega el premio al club del año y no, no es (para 'France Football') el Real Madrid.

No hubo sorpresa, tras una temporada de ensueño donde llevó al Real Madrid a la consecución de su 15ª Copa de Europa además de ser clave en el título de Liga, Benzema gana el Balón de Oro a los 34 años.

Benzema sobre Ronaldo Nazario : «Es mi ídolo. Es de los pocos delanteros que me podrían haber sentando en el banquillo y no podría haber dicho nada».