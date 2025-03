Alexia agranda su leyenda

Si el año pasado entró en la historia del fútbol español y mundial, este lunes ha dado un paso más para convertirse en leyenda. Alexia Putellas ha conquistado su segundo Balón de Oro. Lo ha hecho de forma consecutiva, lo que la confirma como la mejor jugadora del mundo y del momento a pesar de su lesión de larga duración. El Théâtre Du Châtelet de París ha sido el escenario de la coronación de la Reina. Los 42 goles y 23 asistencias que ha sumado esta pasada temporada la han encumbrado a lo más alto a pesar de caer con el Barcelona en la final de la Champions League, título que sí logró el año anterior. La centrocampista se perdió la Eurocopa que finalmente ganó Inglaterra por una rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda pocos días antes del comienzo de la competición. Una lesión que la tendrá casi toda esta temporada fuera de los terrenos de juego. Precisamente, su gran rival en la rutilante noche parisina fue la jugadora del Arsenal Beth Mead, que ganó con Inglaterra el torneo continental, en el que fue Bota de Oro y MVP gracias a sus seis tantos y cinco asistencias. En contra de Mead jugó el hecho de no haber logrado títulos con el Arsenal, mientras que Putellas alzó una Liga en que todos los partidos se contabilizaron como victorias, además de la Copa de la Reina y la Supercopa de España. El único borrón a nivel de clubes fue la derrota ante el Olympique de Lyon (1-3) en la final de la Champions.

Ha sido una gala repleta de estrellas, con las mejores jugadoras del mundo, que han certificado el potencial de clubes como el Lyon, que ha sido el club más representado en la lista final por el Balón de Oro (Bacha, Endler, Macario, Renard y Hegerberg), que también tiene en el Barcelona a cuatro futbolistas (Alexia, Rolfö, Oshoala y Aitana Bonmatí), además de Lucy Bronze, fichada esta misma temporada procedente del Manchester City. Alexia ha sido la estrella principal de esta cuarta edición del Balón de Oro femenino, que estrenó su palmarés con la noruega Ada Hegerberg en 2018 y la estadounidense Megan Rapinoe en 2019. Después de que en 2020 no se celebrara la gala a causa de la pandemia, Alexia Putellas ha ganado las dos siguientes ediciones.

Al margen del prestigioso galardón individual, el pasado curso ha estado repleto de nominaciones y premios para la capitana del Barcelona. Ha sido máxima goleadora de la Champions con 11 tantos, fue incluida en el once ideal del torneo europeo y ganó el MVP, además de marcar en la final, en la semifinal y en los cuartos. También se alzó a finales de agosto con el premio a la Mejor Jugadora de la UEFA, también por segundo año consecutivo, lo que la ha catapultado en buena parte a este segundo Balón de Oro.

También ha sido relevante sus actuaciones con la selección española, de la que era capitana hasta que se lesionó. Marcó en la Arnold Cup a Canadá (1-0) y Alemania (1-1), contribuyó a la clasificación del combinado nacional para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda con cuatro goles marcados entre septiembre y noviembre de 2021 y también anotó en los amistosos de preparación de la Eurocopa ante Italia (1-1) y Brasil (1-1). Alexia también ha sido protagonista indirecta en la polémica que ha envuelto al combinado de Jorge Vilda después de que manifestara su apoyo a las 15 jugadoras amotinadas, mayoritariamente del Barcelona, que solicitaron no ser convocadas para los amistosos ante Suecia y Estados Unidos. Alexia no fue convocada por estar lesionada pero habrá que ver la decisión de Vilda si la catalana se recupera a tiempo para la disputa del Mundial de Australia y Nueva Zelanda del próximo verano, ya que Irene Paredes y Jenni Hermoso no firmaron la carta de las disidentes pero fueron excluidas de la última convocatoria.