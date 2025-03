Courtois, de oportunidad de mercado a capitán sin brazalete

«Hay una oportunidad de mercado y no podemos desaprovecharla. Es un portero para los próximos diez años», decía el 23 de julio de 2018, el día de la presentación de Lunin, una persona de peso del Real Madrid a ABC. Esa oportunidad de mercado procedía del Chelsea, club que acababa de abonar 80 millones de euros por Kepa, contratación que le abría la puerta de salida a Courtois.

Dos semanas y media después de aquello, el 9 de agosto, el Madrid lograba su objetivo y contrataba a Thibaut, Guante de Oro del Mundial de Rusia ese mismo verano, por solo 35 millones de euros. Aquello dejaba en una posición incómoda a Keylor, que veía como su incuestionable titularidad quedaba en entredicho, pero además generaba cierto recelo entre algún sector del madridismo. La llegada del belga se producía cuando Navas aún estaba a un brillante nivel y el hueco de Cristiano todavía no había sido cubierto. Y eso era lo que le preocupaba a la mayor parte de la afición. No la portería.

Dio igual. El ruido no hizo dudar a la dirección deportiva del Madrid. Courtois era la apuesta de presente y de futuro, y no se equivocaron. Lopetegui no se atrevió a hacer el trasvase completo de poderes, y le dio la titularidad en Liga al belga y en Champions al costarricense, pero su despido en octubre y la llegada de Solari sí culminó el cambio. Luego, en marzo de 2019, volvió Zidane, y su chip también había cambiado. Adoraba a Keylor, pero entendía que debía respetar la decisión del club de darle los galones a Courtois. Y así fue. La marcha de Navas al PSG en agosto de 2019 acabo con el culebrón y supuso un antes y un después en la carrera de Thibaut: «La marcha de Keylor no me afectó en nada, pero sí acabó con el debate de fuera».

Ese debate no ayudó a Courtois en su primer año de blanco. Rendimiento inesperadamente bajo que, incluso, provocó el rechazo de algún sector de la grada, pero no del vestuario. Sus compañeros, a la vez que se sentían agradecidos por lo mucho que les había dado Navas, entendían que Courtois era mucho más portero que el costarricense. Y el paso del tiempo así lo ha demostrado. Thibaut es desde hace ya un par de temporadas el mejor portero del mundo, aunque hasta este lunes, oficialmente, no ha sido así: «El año pasado fue increible para mí y para el equipo. Gracias, familia, por el apoyo incondicional», dijo el arquero belga al recoger el trofeo Yashin.

A ojos de sus compañeros, Courtois es un tipo sencillo, simpático, honrado y con un gran sentido del humor. De esos capitanes sin brazalete que son tan necesarios para mantener la armonía y el buen ambiente en un vestuario donde los egos no lo ponen fácil. Un líder que defiende a su equipo sobre el césped y fuera de él. Cuando le ha tocado ejercer de portavoz y dar un toque por los arbitrajes, el calendario o las críticas de rivales y medios, ahí ha estado él sin titubear.

Asier Urbina, su cocinero privado, es una persona fundamental en su estado de forma. Como lo es Luis Llopis, el preparador de porteros del Madrid, que regresó al club hace año y medio y ha sido un punto de apoyo gigante para la evolución de Courtois, que por fin logra el reconocimiento que en muchas ocasiones le han negado. En especial desde Inglaterra, donde se le crucificó tras su paso por el Chelsea, hasta el punto de lograr que prestigiosas revistas como FourFourTwo hicieran el ridículo. En marzo de este año, con Courtois dando recitales, sacó un listado con los diez mejores porteros del mundo. Ninguno era Thibaut. El premio Yashin, el Balón de Oro de los porteros, hace por fin justicia.