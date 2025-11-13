Suscribete a
ABC Premium

Soledad no deseada, la nueva pandemia que mata en silencio

Las personas que se sienten solas sufren más enfermedades crónicas, manifiestan más síntomas depresivos y ansiedad, una menor autoestima y un aumento de las conductas adictivas

Javier García Campayo: "Lo que más nos hace sufrir es la necesidad de querer controlarlo todo"

Soledad no deseada
Soledad no deseada JM NIETO
Raquel Alcolea

Raquel Alcolea

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cada día más superficiales, menos compasivos, más indiferentes... Y cada vez más solos. Este es el panorama que se describe desde el ámbito de la psicología cuando se hace referencia a las consecuencias de vivir en una sociedad que prima la hiperconexión pero olvida crear ... y mantener los vínculos profundos. Según los últimos datos del Observatorio Estatal de la Soledad No deseada, SoledadES, impulsado por Fundación ONCE, uno de cada cinco españoles sufre soledad no deseada en España. Y eso no quiere decir que esas personas viven solas, sino que se sienten solas, invisibles o desconectadas, tengan o no cerca a familiares, pareja, amigos o compañeros de trabajo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app