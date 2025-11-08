Suscribete a
Javier García Campayo, catedrático de Psiquiatría: «Lo que más nos hace sufrir es la necesidad de controlarlo todo»

En su último libro 'Adiós al sufrimiento inútil' invita a derribar barreras internas, manejar en calma los desafíos y agradecer el presente

Javier García Campayo, en Zaragoza.
Javier García Campayo, en Zaragoza. Lorenzo izquierdo
Perder a un ser querido, padecer una enfermedad grave, vivir una ruptura o aceptar la vejez son experiencias inevitables a las que cualquier persona puede enfrentarse a lo largo de su vida. Pero lo que plantea Javier García Campayo (@javiergarciacampayo), catedrático de Psiquiatría en ... la Universidad de Zaragoza y en el Hospital Universitario Miguel Servet, es la posibilidad de transformar el dolor en aprendizaje y reducir el malestar que genera. En su libro 'Adiós al sufrimiento inútil' (HarperCollins) aporta herramientas para manejar la angustia y aprender a integrar técnicas como el mindfulness, la compasión y la aceptación para vivir de una manera más consciente y plena.

