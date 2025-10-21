Suscribete a
Julie Smith, psicóloga clínica: «Si das a los demás lo que quieren que seas, nunca sabrán quién eres de verdad»

La autora, que fue de las primeras psicólogas a nivel mundial en usar TikTok para ofrecer consejos terapéuticos, ofrece en su libro 'Abrir en caso de...' una guía para afrontar los giros inesperados de la vida

Cómo entrenar el InnSaei, el arte irlandés para despertar la intuición

Tomás Navarro, psicólogo: "Escucha a tu pereza y atiende al mensaje que tiene para ti"

Dra. Julie Smith, psicóloga clínica y autora de 'Abrir en caso de...'. de Diana editorial. ©Sarah Brick
Para cuando el ruido mental no deja pensar con claridad, para cuando uno siente que todo lo supera, para cuando tus amistades te abandonan, para cuando le miedo aprieta, para cuando uno siente que no puede más, para cuando tienes que acompañar a alguien a ... quien quieres y no sabes cómo... Tras el éxito de su 'bestseller'¿Por qué nadie me lo dijo antes?' y con más de diez años de experiencia como psicóloga clínica, la Dra. Julie Smith (@drjulie en instagram), psicóloga clínica, aporta ahora en 'Abrir en caso de...' (Diana) un manual imprescindible para los momentos difíciles. Concebido como una serie de cartas, cada entrega es una brújula emocional que funciona a modo de «botiquín de primeros auxilios» para el alma. De hecho, como ella misma dice, es una obra en la que se puede entrar y salir cuando uno desee o incluso picotear de aquí y de allá sin seguir un orden.

Periodista y Máster en Marketing Digital. Tras dos décadas en diarios, emisoras y revistas, ahora estoy al frente de ABC Bienestar, donde escribo y hablo sobre temas que ayuden a vivir más y mejor.

