Fortaleza interior: tres meditaciones para cultivar la resiliencia

Se habla mucho de resiliencia pero, ¿sabes lo que significa? La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para adaptarse y recuperarse frente a las adversidades, los retos o las situaciones difíciles de la vida. Y esto nos importa a todos, por lo que ... aprender a hacerlo es crucial para avanzar hacia donde queremos y no fustigarnos por nuestra «mala suerte».

Las meditaciones que encuentras a continuación te ayudarán a ser una persona resiliente y tener una gran fortaleza interior.

Meditación 1. Cómo rescatar nuestra cualidad más resiliente

En las dificultades es cuando ponemos a prueba nuestra capacidad de superación y nuestra capacidad de salir fortalecidos de ella. Muchas veces, nos sentimos abrumados pero también sabemos que, desde la calma de la regulación interna, podemos conectar con esos aspectos de nosotros mismos que nos ayudan y dan seguridad en nuestro camino.

En esta meditación de entrenaremos nuestra resiliencia para conectar con nuestras fortalezas y capacidades.

Escúchala entera pinchando aquí.

Meditación 2. Resiliencia para aprender de los cambios

En cada etapa de nuestra vida se suceden cambios que nos alientan a superarnos, nos movilizan para impulsar nuestro crecimiento e incluso a descubrir nuevos recursos que desconocíamos.

Esta meditación guiada puede ayudarte a entrenar tu mente y tu cuerpo para relajar, soltar y crear una sensación de mayor espacio dentro de ti.

Puedes escucharla entera pinchando aquí.

Meditación 3. Para salir más fuerte de las situaciones duras

El ser humano tiene una capacidad infinita de recuperación, de adaptación y de seguir aprendiendo. Una capacidad que, más allá de la supervivencia , nos permite convertir las situaciones difíciles en oportunidades, desde la sabiduría que confiere el crecer desde las fortalezas para convertir los pinchos en flores. A esta capacidad se la conoce como resiliencia y la entrenamos en esta meditación guiada.

Puedes escucharla entera pinchando aquí.

Podemos encontrarnos cada domingo en ABC Bienestar (te pongo aquí el listado de las meditaciones guiadas). Además puedes saber más sobre mi trabajo en torno a los beneficios de la meditación en el libro 'El poder sanador del silencio' (Grijalbo) y en la cuenta de instagram: @belencolomina.