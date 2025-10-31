Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de tormentas para el Día de Todos los Santos

El método 8-8-8 que reduce el estrés y mejora la autoestima

Ser capaz de organizarse el día ayuda a ganar confianza, fortalecer las capacidades personales y reducir la incertidumbre

Cómo eliminar el agobio por la falta de tiempo para todo

El método 8-8-8 que reduce el estrés y mejora la autoestima
Raquel Alcolea

Raquel Alcolea

Esta funcionalidad es sólo para registrados

¿Cuánto tiempo dedicas a cada una de las situaciones o actividades cotidianas en las que participas en tu día a día, ya sean de ocio, laborales o de descanso? Tal vez parezca algo difícil, descabellado o incluso obsesivo pero lo cierto es que aprender ... a gestionar el tiempo es algo que está directamente relacionado con la autoestima . Así lo defiende la psicóloga Sara Navarrete (@sara_navarrete_psicologa) en su libro «Aumenta tu autoestima. Las 10 claves que necesitas para cambiar tu vida», en el que la autora propone un método sencillo para sentirse mejor con uno mismo que consiste en dedicar ocho horas al día a dormir, ocho horas a trabajar y ocho horas al ocio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app