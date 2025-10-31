El método 8-8-8 que reduce el estrés y mejora la autoestima
Ser capaz de organizarse el día ayuda a ganar confianza, fortalecer las capacidades personales y reducir la incertidumbre
Cómo eliminar el agobio por la falta de tiempo para todo
¿Cuánto tiempo dedicas a cada una de las situaciones o actividades cotidianas en las que participas en tu día a día, ya sean de ocio, laborales o de descanso? Tal vez parezca algo difícil, descabellado o incluso obsesivo pero lo cierto es que aprender ... a gestionar el tiempo es algo que está directamente relacionado con la autoestima . Así lo defiende la psicóloga Sara Navarrete (@sara_navarrete_psicologa) en su libro «Aumenta tu autoestima. Las 10 claves que necesitas para cambiar tu vida», en el que la autora propone un método sencillo para sentirse mejor con uno mismo que consiste en dedicar ocho horas al día a dormir, ocho horas a trabajar y ocho horas al ocio.
La psicóloga, que además dirige el Centro de Psicología y de Salud en Valencia, define este método aparentemente sencillo como la técnica 8-8-8 (8 horas de trabajo, 8 de ocio y 8 de sueño) y asegura que la base de esta fórmula no solo reside en gestionar el tiempo, sino también en estar centrado y presente en cada una de las actividades que se realizan. «Cuando estés trabajando busca tu momento de máxima productividad y dedícate a los temas más complicados que requieren más atención», propone.
Y al igual que durante las ocho horas que propone dedicar a la jornada laboral necesitaremos concentración, eficacia y energía, durante el periodo dedicado al ocio (otras ocho horas) tendremos que aprender a desconectar de verdad. La experta asegura que durante las ocho horas que no se dedican al trabajo será importante abordar ese tiempo «desde la perspectiva del gozo», de la elección y de la intención pues para alimentar la autoestima es esencia disfrutar con cada cosa que hagamos, ya sean tareas domésticas, leer un libro, ordenar el armario, pasear por el parque o disfrutar de la playa.
-
-
Quizá si este artículo se lee en un contexto vacacional puede parecer que no resulte posible aplicar este método, pero en realidad la base sobre la que se construye esta técnica sirve para cualquier momento del año, ya que el tercer ocho que forma parte de esta técnica es el que hace referencia a las necesarias ocho horas de descanso o de sueño. No en vano la psicóloga está convencida de que una de las claves para lograr las metas que nos ayuden a mejorar el concepto que tenemos sobre nosotros mismos es dormir bien. «Pensar que dormir es una pérdida de tiempo es un error ya que el sueño es reparador, es vital», aclara.
La gestión de nuestro tiempo, de modo que podamos descansar mejor y aprovechar las horas de ocio puede ayudar a rebajar la autoexigencia, un concepto que está íntimamente relacionado con la autoestima. Tal como explica la psicóloga son muchas las personas con baja autoestima que son demasiado exigentes consigo mismas y se machacan cuando cometen errores.
Por eso para la autora algunas de las claves para fortalecer la autoestima tienen que ver con aprender el valor de equivocarse, cometer errores, relativizar y ser flexibles tanto con nosotros mismos como con los demás. «No somos perfectos. Y eso es algo que tenemos que asumir, pero de verdad. Cometer errores es normal y lo sano es reconocer que nos hemos equivocado y aceptarnos tal y como somos», aclara.
También es importante, según revela Navarrete, que seamos capaces de expresar nuestras opiniones, respetar nuestros valores, llevar un registro de nuestros logros y deseos y diferenciar entre el egoísmo y el autorespeto.
