Doctor Carlos Jaramillo: «El estrés se ha convertido en eso que demuestra a los otros lo importantes y exitosos que somos»

El mundo nos pide más, más y más. Y a menudo uno siente que se ahoga. Pero solo pensar en la posibilidad de parar el ritmo vertiginoso en el que vivimos casi es un pecado. A pesar de que hemos vivido una pandemia que nos ... obligó a frenar en seco, los casos de ansiedad, de insomnio y de 'burnout' no han hecho más que crecer en estos años. Y la culpa de todo la tiene el estrés. De hecho, cuanto más se estudia el estrés más evidente resulta su relación con todas las enfermedades crónicas que existen. Uno puede alimentarse de forma saludable, hacer ejercicio a diario, dormir bien y hasta meditar, pero si no logra poner orden en su vida y en su mente ni revisa cómo se está tomando las cosas, difícilmente entenderá lo que su cuerpo y su mente le están diciendo. Eso es lo que expone el Doctor Carlos Jaramillo en 'Antiestrés' (Diana/Planeta) una guía que aporta las bases para recuperar el equilibro físico, mental y emocional.

«Paro, respiro, observo y reinicio»... Esta propuesta con la que arranca su libro a modo de mantra antiestrés, pero lo cierto es que cuesta mucho parar...

Sí, especialmente en el contexto en el que vivimos. Nos creemos indispensables para nuestro trabajo, para nuestra casa, para todo el mundo... Pero mañana te despiden del trabajo, por ejemplo, ¿y qué? Te das cuenta de que solo eres un número y que por tu mismo precio contrataron a dos.

Nos cuesta parar, estar con nosotros mismos y nos encanta el ruido externo. Y eso hace que tengamos que estar llenando la vida de actividades, de planes, de redes sociales, de series, de programas de televisión... De lo que sea, pero de nada que tenga que ver con estar con uno mismo. Entonces, ¿para qué voy a estar con alguien con quien me cuesta tanto estar?

¿Y puede ayudar a parar la respiración y la observación?

Respiramos porque toca respirar para vivir pero no nos damos cuenta de lo que significa. Y si paramos, también nos cuesta observarnos. Y lo que hacemos usualmente es más bien observar, pero para criticar, culpar y echar la culpa al otro. Pero no paramos para observarnos. Por eso propongo parar, observar y tomarse tiempo para respirar conscientemente y hacer un nuevo plan de lo que quiero comenzar a trabajar. A menudo me insisten en que responda a preguntas mágicas: cuál es el mejor, alimento, cuál es el mejor suplemento, cuál es el mejor ejercicio. Pero para mí la mejor respuesta es: poner la vida en orden.

Poner la vida en orden es, por tanto, reiniciar...

Sí, pero si uno piensa, por ejemplo, en la naturaleza, deduce que no por que llueva un poco más se va a ordenar todo en el ecosistema. Sucede lo mismo en el cuerpo, no por hacer mucho ejercicio se va a cuidar más el sueño o la alimentación. Más bien lo contrario pues si haces mucho estás dejando de cuidar otras áreas de tu vida. Reiniciar es reiniciar desde el equilibrio, no desde el exceso. Se trata de ir paso a paso.

¿Cómo se puede identificar el estrés? ¿Diría que es algo que muchas personas tienen normalizado?

El estrés se ha vuelto un elemento de lujo para mostrar a los otros lo importante y lo exitoso que es esa persona. Uno se ve tan ejecutivo y tan importante que no se cansa de decir a los otros lo estresado que está para que así el otro sepa lo importante que es. Es difícil conocer a alguien que le veas exitoso y que tenga una buena cantidad de dinero y que al preguntarle cómo está te diga que vive tranquilo, feliz, relajado y trabajando cuatro horas al día, con tiempo para dedicar a sus hijos y para llevar una vida saludable. No, lo que esa persona te dice es que lleva meses sin parar, que no descansa los fines de semana y que trabaja muchas horas al día.

Así que el estrés, no solo se ha normalizado sino que se ha convertido en una forma de vida que permite demostrar a los otros lo exitoso que eres. ¿Te das cuenta de la estupidez tan grande que es? Nos encanta victimizarnos en el mismo estrés.

¿Qué pregunta suele hacer como médico para saber si esa persona sufre estrés?

A los que me dicen que no están estresados les pregunto si duermen, si les duele la cabeza, si les duele la espalda, si tienen gastritis, si tienen problemas en la tiroides... Y resulta que hay muchas cosas, unas más obvias y otras menos obvias, que están relacionadas con el estrés. Y en realidad uno sabe si está estresado o no. El problema es que hemos creído que el estrés es malo. En realidad el estrés es parte de la vida. Pero como no hablamos del tema y no nos damos el permiso de sentirnos estresados, ni de decir que no sabemos qué hacer y que lo que necesitamos es aprender, pues es algo que se queda oculto y adormecido. Y en el momento en el que se manifiesta es cuando el cuerpo empieza a perder la capacidad de responder. Y ahí es cuando normalmente la gente pide ayuda. Pero desafortunadamente en las facultades de medicina no se enseña la integración del estrés.

Suele decir a menudo que los médicos enseñan desde la advertencia y el miedo... ¿Cuál es la mejor fórmula para ayudar a una persona con estrés?

Lo que intento con mis pacientes es mostrarles lo que les corresponde. Pongo un ejemplo. Puedo intentar quitar una gastritis, pero no hay alimento ni suplemento que funcione realmente mientras esa persona no controle su estrés, su rabia, su ira y esas creencias que le están limitando. Habrá muchos médicos que puedan tratar a esa persona el síntoma final peo no la raíz del problema. Quitar el síntoma de la gastritis es fácil, curar la gastritis depende de que esa persona se trate el estrés. Porque en este caso no es un problema gástrico sino un problema de estrés que afecta al estómago. Cuando una persona se acepta y se hace dueño de lo que le corresponde, tiene una posibilidad. Si no, no tiene nada que hacer. Y también es una opción válida, no lo juzgo. Es una cuestión de aceptar que esa persona quiere vivir así. Y en ese caso yo decido no ser su médico.

¿Qué forma de alimentarse hace que el estrés se mantenga y perdure?

La mala alimentación estresa al cuerpo sin que uno se de cuenta, pero también una mala alimentación es capaz de estresar a la mente. Y eso sucede porque daña al intestino y eso a su vez afecta a la relación entre el intestino y el cerebro. Esto nos hace ser más permeables a sustancias tóxicas y eso perjudica la producción de neurotansmisores como la serotonina que son necesarios para vivir bien. Desde un intestino permeado y un cerebro permeado se puede generar neuroinflamación y con el tiempo eso puede dar lugar a que esa persona pueda perder la capacidad de responder adecuadamente a la vida. Pero resulta que cuando alguien llega con síntomas depresivos nadie le dice que tiene que revisar su intestino. Pensamos que la cabeza está desconectada del cuerpo y eso no es así. De hecho esto es algo que no se enseña en la Facultad de Medicina, pues lo que aprendemos es que estamos compartimentados en cajones.

Habla en su libro de la función ansiolítica y antidepresiva del ejercicio, ¿pero vale cualquier ejercicio para ello?

En realidad el mejor ejercicio es el que te guste y aquel con el que disfrutes, pero es importante no llevarlo al exceso, porque eso no permite al cuerpo repararse, ni tampoco se ha de hacer con una obsesión mental relacionada con al perfección ni con el efecto que un cree que ese ejercicio debería tener en mi cuerpo. Si se plantea de esa manera será una práctica estresante y no beneficiosa. Hay que tomarlo con calma y disfrutar del proceso, no pararse frente al espejo con una camiseta con dos tallas menos esperando que todo cambie de la noche a la mañana.

Pero la función más interesante del ejercicio físico es la que tiene que ver con observarse y superarse, pues eso es mucho más enriquecedor.

Con respecto a la meditación, nos explica que hay muchas formas de meditar, siempre que uno esté presente...

Eso es, y tampoco hay que obsesionar con el tiempo. Si uno puede cinco minutos, está bien, si puede 20 minutos, también. O incluso cuatro momentos de cinco minutos al día. No hay forma de hacerlo mal y tampoco hay forma de hacerlo bien. El que medita sentado durante horas lo hace bien y también lo hace bien el que medita tumbado. Es cuestión de hacerlo. Hay una frase que lo dice todo: para meditar, hay que meditar. Y eso se puede aplicar a todo: para pintar, hay que pintar, para leer hay que leer... La gente se frustra mucho porque creen que es una práctica sencilla y no la ven como una habilidad que se puede desarrollar, así que dicen cosas como que si no son capaces de estar dos horas meditando es que no nacieron para eso.

«Ser víctima es una de las grandes adicciones de los seres humanos. Y no lo digo como crítica, sino por conocimiento, porque soy una víctima rehabilitada y en rehabilitación» Dr. Carlos Jaramillo

Con el tema de construir hábitos pasa un poco eso, que a menudo se cree que uno debe ser capaz de hacer las cosas sin esfuerzo...

Sí, y no son habilidades básicas. Cuando me dicen que no saben comer bien les explico que yo tampoco sabía lo que es comer bien hasta que aprendí a comer bien. Quizá lo único que hacemos bien en origen pero que después acabamos haciendo mal es dormir. De hecho, cuando empezamos a hacerlo mal conviene reaprender a hacerlo conforme a nuestro reloj biológico. Pero el resto de los hábitos son un aprendizaje.

Cuando una persona empieza a cuidarse empieza a hacer todo tipo de cosas para ello, pero le quita tiempo al sueño...

Y luego no se explican por qué están mal. Y cuando les muestras eso es como una revelación: no estás durmiendo. Y eso lo explica todo. No por el hecho de poner más semillas de pasto va a hacer que llueva. Y eso lo vemos claro.

Y sin embargo lo que asegura que suele resultar más duro es el manejo de las emociones...

La forma en la que uno se relaciona con las creencias es fundamental. Y eso es una elección, pero lo que sucede es que uno no se para a observarse. Y si lo hace, en realidad se observa como víctima, no como responsable. Si uno se ve como responsable, podrá pensar que unas veces resolvió la vida de una manera porque tenía unas herramientas y otra vez la resolvió de otra porque tenía más herramientas para ello.

Habrá mucha gente que crea que mi vida es perfecta solo por el hecho de haber escrito un libro en el que enseño a manejar el estrés. Y es tan perfecta que me separé el año pasado. Y eso ha hecho que mucha gente me haya criticado diciendo que no entiende por qué me he separado si soy un gran defensor del matrimonio. Y yo lo que digo es que me separé precisamente por ser un defensor del matrimonio, pues había cuestiones que Adriana, mi expareja, debía vivir y que yo debía vivir y que ambos teníamos aprendizajes que hacer fuera del matrimonio. Es más, el hecho de que yo crea en el matrimonio no quiere decir que ese matrimonio en el que estaba no se pudiese terminar.

¿Qué le llevó a hacer esa reflexión?

Si no parao a observarme, amarme, respetarme, honrarme y a su vez observar, respetar y parar a la otra persona nunca podría haber tenido la capacidad de ver si había que continuar o no ese matrimonio. Y aún más. Y en la siguiente relación tendré nuevas herramientas para resolver la vida de otra manera, pero siempre entendiendo que la principal relación es conmigo mismo.

¿Qué resulta más costoso de ese tipo de procesos?

Hay un eterno autosabotaje y siempre se hace desde el sentirse y mostrarse como una víctima. Ser víctima es una de las grandes adicciones de los seres humanos. Y no lo digo como crítica, sino por conocimiento, porque yo he sido una grandísima víctima. Pero soy una víctima rehabilitada y en rehabilitación pues, como sucede con los alcohólicos anónimos, uno nunca deja de ser un adicto y hay días en los que la víctima me invade. Hay que asumir la responsabilidad de las decisiones y aceptar los resultados de lo que se hace y de lo que no se hace. Y del mismo modo hay que agradecer el acompañamiento de las personas cercanas, pero no tenemos que dejar que nos traten como pobrecitos. Acompañar desde el amor es acompañar sin juicio, ni para bien ni para mal. Hay que agradecer que los que nos quieren nos acompañen desde el amor.

Precisamente nos presenta el agradecimiento como una herramienta antiestrés..

Se trata de poner en valor lo que se tiene y no lo que nos falta. Pero aquí tengo que añadir algo. Steven Pinker, psicólogo y lingüista, habla de que los «tres grandes duelos» a los que se puede enfrentar un ser humano es un divorcio, una mudanza grande y la pérdida de un ser querido cercano. Yo viví las tres en seis meses. Me divorcié, me cambié de país y se murió mi papá. Ante eso algunas personas me han llegado a decir que no entienden cómo he podido vivir, por ejemplo, el duelo de mi papá de la manera en la que lo he vivido. Y ante eso yo les he dicho que lo he vivido desde la inmensa gratitud, incluso desde la inmensa gratitud de haberle podido acompañar a morir. Es algo, además, que el siempre me pidió. Y la vida me ha permitido que fuera así, así que no puedo dejar de agradecerlo. Elijo vivir la vida desde la gratitud y desde el recuerdo de los momentos bonitos que tuve con él, sus aprendizajes y sus enseñanzas y aceptar que ese era el momento de marcharse. Porque nada de lo que yo supiera o hiciera iba a cambiar ese momento. Si yo vivo las cosas de la gratitud, nunca habrá un camino que haga que permanezca en la tristeza. Puedo estar triste pero no permanecer en la tristeza.

Y también recuerdo mi relación con Adriana, mi ex mujer, con gratitud, aunque ahora no esté con ella. Es con lo que me quedo. Recuerdos maravillosos, dos hijos maravillosos y una enorme gratitud por todo aquello que he podido vivir y construir con ella.