Bárbara Munar, experta en envejecimiento: «Las mujeres que son optimistas llegan a vivir hasta 15 años más»

La sociedad es más cruel con el envejecimiento de la mujer que con la del hombre, y eso explicaría parte del miedo que sienten muchas mujeres a cumplir años y que se les note, especialmente que se les note por fuera. Sin embargo, el envejecimiento femenino es mucho más lento de lo que pensamos y tenemos mucho más control en este tema de lo que creemos.

Bárbara Munar, dietista especializada en menopausia, ha publicado 'Larga vida a las reinas', un libro en el que aborda el envejecimiento, cómo dejar de temer esta etapa de la vida. No podemos ser jóvenes siempre, pero sí sentirnos vitales y envejecer con energía y salud, aceptar este proceso y entender que podemos controlarlo es fundamental para llegar a conseguirlo. El optimismo, una buena alimentación y hacer ejercicio nos van a ayudar a ello.

- ¿Se debe relacionar menopausia con envejecimiento?

Lo que hagamos en la menopausia va a marcar completamente las líneas con las que envejeceremos. No quiero relacionar menopausia con vejez, porque es un tema que se ha relacionado durante muchos años, el tener la menopausia con que ya éramos viejas, y la idea de este libro no es esa. La idea de este libro es contar que la menopausia es una oportunidad para hacer cambios en tu estilo de vida, es un nuevo ventanal que se te abre y una vez que has abierto este ventanal, lo que tú hagas para sentirte mejor en relación a los síntomas o este aumento de grasa, que prácticamente todas las pacientes que me vienen en consulta vienen por este motivo, tú lo que hagas para mejorar estos síntomas hoy y que pueda mejorar tu calidad de vida.

- ¿A qué edad debe empezar a preocuparnos el envejecimiento para poner medidas preventivas?

No hay una edad mínima. El otro día en una charla había una chiquita de 23 años que fue la más interesada y me parece maravilloso porque esto hace cuatro años no pasaba. Tendríamos que empezar a visualizar el momento menopausia a partir de los 35-40 años. Eso no quiere decir que si tú tienes 50 y ahora te ha llegado la menopausia y no has hecho nada sea tarde. No, nunca es tarde para hacer ningún cambio, pero cuanto antes visualices ese momento más información tendrás, más preparada llegarás y menos síntomas tendrás.

- ¿Nos da miedo envejecer?

Mucho. En enero de 2023 hice una propuesta por Instagram stories a mi comunidad, en la que participaron 1.500 mujeres, y una de las preguntas que hice es si tienen miedo a envejecer. El 68% de las mujeres me dijo que sí. Y lo que más miedo tenían del envejecimiento era tener que depender de alguien que cuidase de ellas y de enfermar. Y al final todo esto es lo que trata en el libro.

- ¿Sentimos más presión las mujeres que los hombres en cuanto a este tema?

Sí, seguimos teniendo más presión en todos los sentidos. Y otra cosa que también reivindico en el libro es que si antes relacionábamos la menopausia con vejez, ahora nos hemos ido al otro lado de la balanza y estamos poniendo modelos de mujer madura en la menopausia: mujeres que están exageradamente bien y eso nos está creando otra presión en el modelo de envejecimiento. Yo creo que tendríamos que buscar un punto intermedio en el que no relacionemos una mujer de 50 años con una mujer en bata, pelo gris y rulos, que se encierra en casa y que no quiere salir, pero tampoco son mujeres con unas medidas 90-60-90 como las modelos que teníamos en los años 80 y 90.

Justamente mi generación, las mujeres que tenemos más de 40 años, somos las mujeres que más imperativos de belleza hemos sufrido a lo largo de toda nuestra vida y ahora estamos en un punto súper importante para reivindicar. No somos viejas, pero déjame envejecer con dignidad, tranquila, que si me salen manchas, me salen arrugas, o un poquito de peso, no me tenga que volver a sentir presionada para seguir un modelo de belleza que no es el modelo estándar de mujer real.

«Solo un 20 % del envejecimiento tiene que ver con la genética» Bárbara Munar Dietista

- ¿Hay diferencias entre el envejecimiento masculino y el femenino?

Sí, envejecemos diferente. Tenemos unos estrógenos que tienen un efecto antiinflamatorio y al tener un efecto antiinflamatorio hace que desarrollemos menos enfermedades cardiovasculares. Nosotras tenemos los cromosomas XX y ellos los cromosomas XY. Ellos tienen un X, tienen uno de 1400 genes, pero tienen uno Y que solo tiene 500 genes. Estos 500 genes solo funcionan para la producción de esperma y para decidir el sexo del bebé que va a venir, entonces nosotras a nivel hormonal y cromosómico tenemos una predisposición genética más buena para vivir más años pero el problema que tenemos es que estos años que vivimos de más tenemos peor calidad de vida que ellos y solo un 5% de las mujeres estamos muriendo digamos que en la cama, tranquilas y dormidas.

El resto estamos muriendo por enfermedades y otros problemas y esto es lo que podemos revertir a partir de los 50 años. Si tú te cuidas tu alimentación, tu gestión del estrés, la actividad física, todo lo que explico en el libro, tú tienes más posibilidades de morir de forma tranquila, natural y con una buena calidad de vida cuando eres mayor. Entonces, vivimos más años, genéticamente estamos predispuestas a vivir más años, pero estos años que vivimos de más, si no hacemos lo que yo te explico en el 'Larga vida a las reinas', tienes más posibilidades de tener una peor calidad de vida.

- Son esos consejos que das en el libro los que hacen que unas envejezcamos mejor que otras...

En un estudio que se hizo con gemelos vieron que solo un 20 % del envejecimiento tiene que ver con la genética. El 80 % restante es nuestro estilo de vida, alimentación, estrés, calidad de sueño, actividad física, actitud si somos positivos o no... Por eso envejecemos muy diferente incluso entre las mujeres y si tú eres una mujer que te has empezado a cuidar antes en base a una buena alimentación antiinflamatoria con la dieta reina, por ejemplo, haces correctamente la actividad física, te recuperas correctamente, vas a envejecer mucho mejor, aunque no tengas la genética.

- ¿Si tenemos actitud positiva envejeceremos mejor?

En un capítulo de mi libro hablo sobre la actitud. Las personas que son positivas pueden vivir hasta 15 años más que una mujer que no es optimista. En un estudio que se hizo con 59.000 mujeres, quitados los aspectos como el estilo de vida, la alimentación, la clase social... las mujeres que eran más optimistas podían vivir hasta 15 años más.

Si la media en España son 86 años, si tú eres una mujer optimista, puedes llegar a vivir, solo con ser optimista, 101 años.

- Muchas veces pensamos en envejecer y nos compramos la mejor crema antiedad cuando eso no es suficiente...

El skincare es muy importante porque una piel nutrida desde fuera, hidratada desde fuera y limpia, va a envejecer más lentamente. Incluso te voy a decir, uno de los factores de envejecimiento más importantes de la piel es el sol, el fotoenvejecimiento. El sol daña la elastina y el colágeno y también favorece la aparición de manchas que se llaman lentigos solares y la mejor crema antienvejecimiento va a ser una crema solar.

Dicho esto, esto es un complemento a una base. Los alimentos nutren la piel desde dentro y es muy importante aportar suficiente vitamina C que ayuda a producir colágeno, suficiente proteína que es la base del colágeno y la elastina, suficiente vitamina E porque también ayuda a actuar como protector solar...

- En tu libro hablas de la edad biológica, cronológica y percibida. ¿Cuál nos hace sentir mejor?

La percibida, diría, porque es tan subjetiva que un día puede hacerte sentir bien y otro día te puede hacer sentir mal. Un día te sientes de una mujer de 40 y otro día una de 30, pero la más importante para mí es la edad biológica que es la edad que tienen los órganos y serán los que marcarán un poquito la hoja de ruta de tu envejecimiento. Actualmente hay muchas clínicas privadas que son carísimas, que tú puedes saber qué edad biológica tienen tus órganos. En el libro lo que hago es que con unas pruebas caseras tú puedes tener una idea de cuál es tu edad biológica de forma orientativa.

- Muchas mujeres se quejan de que se sienten más cansadas con la llegada de la menopausia, que se fatigan antes... ¡y que no han cambiado nada!

Nuestro metabolismo cambia, hay un descenso de hormonas y de los estrógenos... Algunos estrógenos que eran antiinflamatorios pueden aumentar la inflamación, al aumentar la inflamación aumenta esta grasa de la zona media, que es la que empezamos a notar a partir de la menopausia y también perdemos masa muscular.

Al perder masa muscular también nos sentimos más fatigadas y al sentirnos más fatigadas nos movemos menos y hacemos menos ejercicio. A su vez, al perder masa muscular el metabolismo se vuelve más lento y aumentamos de grasa. Esto es lo que pasa a nivel biológico y fisiológico. ¿Significa eso que no podamos hacer nada? No. Lo que tenemos que hacer es cumplir con el triángulo de la alimentación que pongo en el libro: hay que aumentar la cantidad de proteínas, de grasas, de vitaminas y minerales respecto a la población general.

Aumentando estas cantidades y haciendo el plato reina y el plato reina básico, que es comer más vegetal, más variedad de verduras, comer más proteínas, comer más frutos secos y haciendo unos pequeñitos cambios en actividad física, no te preocupes que la cintura y la grasa se reducen.

Seguro que están haciendo correctamente la lista de la compra, haciendo platos saludables, pero lo que está fallando en el plato son las proporciones del plato.

Sobre la autora

Bárbara Munar (Ibiza, 1982) es dietista especializada en menopausia y climaterio, comunicadora, divulgadora y conferenciante. Es técnica superior en Dietética y Nutrición, licenciada en Ciencias de la Información (Periodismo) por la Universitat Autònoma de Barcelona, tiene un máster en Reporterismo por la Universitat Ramon Llull y un posgrado en Buscadores y Analítica Web. Ha trabajado en prensa, televisión y radio y ha colaborado en medios de comunicación nacionales y autonómicos, como Radio Marca, TV3 e IB3. Es la fundadora de las populares cuentas de Instagram y TikTok @hablandodenutricion y del movimiento #ReinasSinReglas que están ayudando a miles de mujeres a entender el climaterio sin mitos, sin miedos y sin prejuicios, desde una vertiente cercana, realista y con un punto cómico, para quitarle a la menopausia esa etiqueta de «bruja mala» con que muchas mujeres todavía la perciben.