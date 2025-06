Tamara Pazos, bióloga: «La soledad acelera mucho el envejecimiento»

¿Por qué unos llegan vitales a los 70 y otros sufren antes los efectos del tiempo? El envejecimiento es así: está ahí pero no a todos nos afecta por igual. Y por mucho que hagamos cada uno por llegar vitales a la madurez, ... lo cierto es que el contexto social tiene una gran carga, como lo es el entorno económico y la genética.

Tamara Pazos, bióloga y autora de 'Crecer sin envejecer (o casi)' (Paidós) habla en su libro sobre cómo abordatr el microenvejecimiento, macroenvejecimiento y neuroenvejecimiento, siendo este último uno de losp untos más fuertes de esta entrevista.

- Nos ha dado a todos por hablar de envejecer, no?

Yo creo que sí y creo que hay varios ingredientes al respecto. Por un lado, está habiendo mucha investigación, o sea, se está abriendo mucho ámbito de conocimiento sobre el envejecimiento porque se está estudiando desde el punto de vista metabólico celular. Entonces, como que hay muchos hallazgos que permean a la prensa, como debe de ser, para que llegue a la sociedad, entonces despierta más interés.

Luego también hay casos un poco más exagerados de personas multimillonarias que están haciendo investigaciones casi personales para ellos mismos de desarrollo para alinear la edad cronológica y biológica. O sea, todos esos conceptos cada vez están más en la sociedad, pero yo creo que lo que nos preocupa a la mayoría no es tanto la longevidad, es decir, si preguntas a alguien si quiere vivir 160 años, la respuesta es negativa, pero lo que sí que queremos es llegar a 100 años pero estando viviendo con la calidad de vida de una persona de 80 o de 90.

- Queremos ser cada vez más vitales...

Queremos tener vitalidad la mayor cantidad de años posibles y si no duramos hasta los 200 creo que a la mayoría nos daría igual o incluso lo preferiríamos. Hace tiempo se estudió el caso de María Brañas, que estaba catalogada como la mujer más longeva y eran 117 años los que tenía. Estudiaron su cuerpo y lo que descubrieron es que tenía la microbiota como la de una niña pequeña. Es decir, tenía una variedad y un tipo de microbiota que se encuentra en niños y en personas que tienen muy buenos recursos para reparar daños celulares y un buen sistema inmune. Y al parecer vieron que tomaba yogur todos los días.

- Menos mal que era eso y no la copa de vino que muchos creen que es lo que necesitan...

La afirmación de tomar dos copas al día viene de un estudio muy antiguo en el que se vio cómo está por dentro una persona que toma cero copas, la que toma una, la que toma dos, la que toma tres y la que toma cuatro copas al día. Y curiosamente se veía que la que tomaba cero estaba menos sana que la que tomaba una y dos pero porque esta persona no tomaba alcohol por patologías, medicaciones... Es decir, pertenecía a la población enferma.

«¿El sol envejece? Depende de cómo lo tomes» Tamara Pazos Bióloga y autora de 'Crecer sin envejecer (o casi)'

- Interesa mucho el tema del envejecimiento, ¿no?

Sí, porque en el momento en que empiezas a estudiar los hábitos saludables ves que no es solo el organismo entero, pica la curiosidad saber sobre el ámbito celular, qué está pasando en la célula y empiezas a ver las limitaciones que tienen para seguir cumpliendo sus funciones y para darte esa vitalidad. Entonces, de repente el tema ya no es solo cómo estoy de saludable, sino cómo mantengo esa salud en el tiempo, cómo la conservo...

La longevidad va asociada a esa vitalidad, pero la clave es que yo esté sintiéndome de 30 pasando los años y pudiendo hacer las actividades que hago ahora de joven. Es importante entender cómo se relaciona esto con el contexto porque estamos poniendo constantemente el foco en cada persona como si tuviésemos una gran capacidad de acción cuando realmente yo estoy muy limitada por mis opciones. Es decir, por un lado sí que está la fuerza de voluntad y que yo tenga ganas de cuidar mi salud, que tenga ganas de leer libros, de hacer deporte, pero luego estás muy limitado por el contexto en el que vives.

¿Tengo una ciudad que tenga zonas que me permitan ir caminando a los sitios? Porque si me veo forzado a coger coche, bus, desplazarme sentada, ya no tengo gran calidad de vida. Si estoy en espacios que tienen mucha contaminación con disruptores endocrinos y demás, puedo hacer virguerías para cuidar mi salud, que de repente estoy teniendo muchos contaminantes ambientales que ya están interfiriendo en mi metabolismo.

- Pero no podemos hacernos las víctimas por ello...

Porque no solo es el contexto medioambiental, también cómo somos como sociedad, por ejemplo. Hay estudios que hablan de la longevidad en sociedades asiáticas como Japón. La perspectiva con la que miran esas personas mayores la vida que viven más años y los viven de más calidad, que eso es importante, que hay estudios que ven que tienen más vitalidad, es porque se ha asociado con la percepción social que hay allí de la tercera edad.

Es decir, las personas mayores es algo a lo que aspirar, son personas veneradas, muy respetadas, por lo tanto, las ciudades y las dinámicas públicas están pensadas para incorporar a esas personas; siguen siendo una parte vital de las familias. Cómo miramos nosotros a esas personas va a influir mucho sobre su actitud, sobre su optimismo y su percepción o su valía autopercibida.

Nosotros somos una especie social y la imagen que tenemos nosotros mismos muchas veces viene del entorno y no solo desde un punto de vista vanidoso ni nada así, sino el propósito a lo largo de la vida y en el envejecimiento es fundamental. Y en Japón en estos estudios se ve que esas personas tienen propósito de seguir cuidando los nietos, dar consejos, es decir, se acude mucho a las personas mayores allí, eh tienen actividad física, tienen sesiones de yoga, de no sé qué, adaptadas para ellos, mucha vida social.

- La conexión con todos los colectivos, por tanto, nos ayuda también a vivir más años

Tener una globalización que permite que universidades de todo el mundo estén conectadas, que haya colaboraciones, ha hecho que haya un boom de ciencia y de investigación. Entonces, todo ese conocimiento científico de repente se traduce en tratamientos, estudios de urbanismo, medidas sanitarias, legislación... todo eso realmente es lo que nos ha dado el salto de calidad de vida, porque una especie social siempre hemos ido, de hecho, antiguamente las familias se quedaban viviendo casi en la misma casa, tenían hijos cerca, o sea que sociables siempre hemos sido, pero la interconexión a nivel intelectual es la que nos ha llevado a hacer grandes saltos: en vacunas, tratamientos, antibióticos y es eso a lo que está más asociada la longevidad.

- ¿Nos preocupa envejecer?

La preocupación que más percibo es sobre cómo adaptar los hábitos a contextos difíciles. Por eso, yo al final tengo la perspectiva que tengo también gracias a estar en contacto con la gente, leer los comentarios y todo esto, porque te hace ver que por mucho que yo te dé un montón de hábitos, esa persona lo que está preocupada es por vivir más años, vivirlos mejor, y no saben cómo incorporarlo porque tienen que pasar muchas horas en el trabajo, por ejemplo. ¿Cómo hago para darme, como yo digo, un paseo de luz, si tengo que estar a las seis de la mañana en el trabajo?

«La atención es como un músculo: cuanto más la uses más la ejercitas» Tamara Pazos Bióloga y autora de 'Crecer sin envejecer (o casi)'

- Solo es necesario ver las formas de no ser sedentarios, ¿no? Que no nos funcionan a todos por igual.

La gente sí que quiere estar saludable, la gente se quiere cuidar y la gente quiere vivir más años para disfrutarlos también con su familia, pero tenemos que adaptar todos estos tips y hábitos al contexto y hay cosas que no hay que pelear de forma individual, sino colectiva, y de hecho no es nada extraño: hemos conseguido jornadas laborales más cortas, que los trabajos nos provean seguros médicos, revisiones médicas, es decir, estamos haciendo espacios de trabajo más accesibles, también prevención de riesgos laborales para tener sillas mejores, o sea, todo esto ahora igual nos parece una locura, pero de aquí igual a 5 o 10 años, podemos tener territorios elevables, tenemos pausas activas mucho más interiorizadas...

- Se le ha visto hablar de running en redes sociales. ¿Le gusta? ¿Nos hace más longevos?

Veo algo muy positivo en la evidencia científica que hay en torno a practicar running: es accesible y genera mucha adherencia. Correr a nivel cerebral tiene mucho refuerzo positivo, entonces como que te engancha y es más fácil que nos adhiramos, pero sí que es cierto que una cosa es una práctica moderada de 30 a 60 minutos y otra cosa son medias maratones. Como digo yo, todo lo que acabe en 'tones', es para haber llebado meses de entrenamiento progresivo y asesorados. Yo instaría la prudencia porque estamos convirtiendo lo extraordinario,que es el hacer una maratón, en algo que hace todo el mundo.

- Hablemos de neuroenvejecimiento

Es el envejecimiento del sistema nervioso y tiene que ver con la reserva cognitiva, que es muy importante porque es como la resiliencia que va a tener tu cerebro frente al envejecimiento.

O sea, la reserva cognitiva es como estás montando la casa que tienes en la cabeza, como son los andamios, como son los ladrillos, como es la masilla, todo lo que tengas de construcción y así, según tengas ese cerebro formado y constituido, vas a enfrentar mejor eh los años que vienen luego. Entonces, esa reserva cognitiva se va a formar desde que somos niños eh con todos los estímulos que tenemos alrededor.

Siempre hablo de que el envejecimiento es un 20% la genética que heredas y un 80% el contexto y eso pasa mucho con el neurodesarrollo también, es decir, tenemos un ADN base que determina un poco cómo va a ser nuestro cerebro o qué potencialidad tiene, pero luego según donde lo pongas o donde lo plantes, cómo lo riegues, cómo lo siembres, todo eso va a ser fundamental.

¿Qué aumenta la reserva cognitiva?

El estudio, el aprendizaje, el estímulo social, las relaciones sociales, las relaciones que tenemos con los cuidadores principales desde pequeños... Todo eso va a moldear y estimular mucho el cerebro. Cada estímulo que recibimos son neuronas que se estimulan y se fortalecen; cuantos más estímulos tengamos, mejor.

Durante muchos años pensamos que nacíamos con unas neuronas, se morían y ya está. Ahora sabemos que hay partes del cerebro que tienen la capacidad de generar nuevas neuronas y el hipocampo es una de ellas y lo hace ante estímulos de deporte y ante estímulos también de desarrollo, conversaciones y demás, pero el deporte es muy buena práctica.

Si yo tengo unas zonas de cerebro con mucha densidad neuronal, con una buena estructura, cuando viene de repente una enfermedad neurodegenerativa, que empieza por así decirlo a comerse trocitos de esa parte del cerebro o a inhabilitar algunas partes, si yo tengo un hipocampo con muchas neuronas, aunque pierda unas pocas, el resto van a cumplir esa función, porque también tenemos la neuroplasticidad, que es la capacidad que tienen las neuronas de adaptarse a funciones de neuronas vecinas.

Obviamente, la neuroplasticidad tiene limitaciones, porque esa neurona que pasa a ayudar a su compañera que ya no puede, estaba haciendo otras cosas que va a hacer un poco peor, pero bueno, que por eso somos capaces de recuperar lesiones y todo esto y por eso es tan importante la fisioterapia y la terapia ocupacional cuando hay lesiones cerebrales.

- Tener muchos estímulos se carga también la atención y el cebrero, ¿no es así?

La atención nos la estamos cargando con el contexto en el que vivimos una vez más porque la atención es una orquesta de muchas estructuras del cerebro que van a funcionar tanto de forma voluntaria como involuntaria. Entonces, hay una intención involuntaria que es la que está todo el día monitoreando que no pase nada emergente o loco alrededor.

Entonces, es una atención base que está ahí, por ejemplo, si de repente suena la alarma de incendio sabemos que hay que salir, pero luego hay una atención consciente, que es la que usamos normalmente: quiero leer este libro, quiero hacer la entrevista, quiero saber cómo quiero enfocarme en esto... y es como un músculo, cuanto más lo uses y más lo ejercites, mejor va a estar. El problema es que no solo se entrena, sino que también se desentrena. Cada vez que estamos en plataformas digitales, cuanto más tiempo pasamos en ellas, cuanto más tiempo estamos en una oficina con multitasking, manejamos mucha información y de repente saltas a atender otra cosa y estás rompiendo un proceso atencional.

- ¿El uso redes sociales, por tanto, nos atrofian la atención?

Tenemos que pensar en los entornos digitales como algo hostil, como un mal pero sin demonizarlo porque son una herramienta muy útil. Yo divulgo a través de las redes sociales, pero tenemos que pensar que es un territorio un poco rojo a modo cuidado que no estoy en un entorno seguro, es un entorno que está diseñado para que estemos más horas ahí, para que haya estas pop-up notificaciones de captar tu atención. Entonces, si quieres así algo también potente es el concepto de que nuestra atención vale dinero.

Entonces, tenemos que pensar que nuestra atención es algo muy valioso que ahora mismo está en un mercado de la atención. En el que se pelea constantemente por nuestra atención para que compremos cosas, para que demos opiniones, para extraer datos nuestros. Entonces, sí que es cierto que nuestra atención ahora mismo está en venta y o la compramos nosotros para nosotros o ya la han comprado a través de anuncios, plataformas digitales y demás.

- ¿Qué hace que nuestro cerebro envejezca?

El cerebro envejece porque está diseñado para envejecer. O sea, nosotros ya nacemos con un tope, por así decirlo, en nuestro ADN de veces que las células se pueden replicar, regenerar, entonces va a llegar un momento en el que el cerebro envejezca porque le va a tocar envejecer.

A nivel cognitivo, lo que produce mucho envejecimiento es la soledad. La soledad se ha visto que está muy vinculada a deterioro cognitivo, es decir, el hecho de no tener interacciones sociales de calidad va haciendo que progresen más rápidamente los trastornos neurodegenerativos.

Entonces, el estar acompañado sí que es una parte muy importante; la sensación de propósito y de pertenencia a una sociedad en la que contribuyes y participas en actividad física o dinámicas y demás, todo eso va a ralentizar ese envejecimiento. Podríamos decir que la soledad acelera mucho el envejecimiento y luego pues la mala alimentación, el sedentarismo y el no movimiento.

Por lo tanto, personas solas que no se vean muy animadas a estar participando en actividades sociales y dinámicas son las que vamos a ver un envejecimiento muchísimo más agudo.

- Se habla mucho de que es necesario aburrirse para que el cerebro no se atrofie

Tenemos un pensamiento convergente, por así decirlo, que es un pensamiento deductivo: me voy a duchar, cojo la toalla, el jabón... La mayoría del tiempo que estamos despiertos vivimos ahí en ese tipo de pensamiento, pero luego hay un pensamiento que le llamamos pensamiento más divergente, que sería conectar puntos random, puntos alejados en nuestro cerebro y conectar ideas que, a priori, no están relacionadas.

Entonces, el momento en el que vemos que aparece más ese pensamiento divergente es en los espacios de aburrimiento. Es decir, cuando el cerebro no está ocupado en nada y no está muy activo, aparece de repente esa asociación aleatoria de ideas. Por eso siempre se dice que dejemos a los niños aburrirse.

Las ideas más más creativas aparecen en esos momentos en los que no estás intencionadamente pensando porque cuando pones la voluntad es cuando te va a salir un pensamiento lógico y coherente, en plan uno detrás de otro. Entonces, sí, el aburrimiento es creatividad pura y dura.

- He leído que un momento con amigas vale más que miles de sudokus. ¿Nuestro cerebro se desarrolla más?

Esto sí que tiene evidencia y me parece muy interesante por lo que decía, que algo de lo que más estimula esa reserva cognitiva desde que nacemos es el contacto social.

Durante muchos años, y no sé si por una cuestión también un poco machista, se ha asociado el ámbito del hablar de la vida, del cotilleo, de las emociones como algo un poco más denostado, de menos valor positivo y de menos valor intelectual cuando sabemos con mucha firmeza que las relaciones sociales de calidad, los vínculos de ayuda, tener una red de soporte y momentos de conexión estimulan muchísimo.

- Dígame un mito sobre el envejecimiento

Que el sol envejece. Por un lado, el sol sí que envejece. Tiene un tipo de rayos que son los que nos queman y todo esto acelera el envejecimiento celular. Pero hay una forma muy inteligente de tomar el sol que es beneficiarnos de los rayos infrarrojos. Hay una luz que emite el sol que tiene la capacidad de penetrar más en nuestra piel de forma positiva, porque llega a las células, llega una parte de las células que son como los pulmones celulares que son las mitocondrias y ahí en las células es capaz de generar antioxidantes.

Entonces, ¿cómo tomamos ese tipo de sol? Aunque tengas una camiseta, si estoy a las 6 de la tarde de espaldas al sol, noto la espalda caliente. Pues esa luz infrarroja está llegando a mí y está haciendo esos beneficios. De hecho, lo estamos viendo con terapias de luz infrarroja.

Lo que más refleja la luz infrarroja hacia nosotros son los espacios verdes. Entonces, protejamos y defendamos y exijamos zonas verdes en las ciudades, muy accesibles, porque un rato ahí leyendo un libro en vez de en tu casa, ya te va a dar toda esa luz infrarroja que te va a ayudar a antioxidar mucho de lo que has oxidado durante el día. O sea que zonas verdes para tomar el sol de forma indirecta con los infrarrojos. Entonces, ¿el sol envejece? Depende de cómo lo tomes.

Tamara Pazos

Tamara Pazos (A Coruña, 1992) es graduada en Biología. Con un máster en Neurociencia y una especialización en el comportamiento humano, actualmente investiga en su tesis doctoral cómo la divulgación científica puede prevenir riesgos para la salud. Es autora de La biología aprieta, pero no ahoga y del bestseller 'Este libro te hará vivir más (o por lo menos mejor)', ambos publicados por Paidós.