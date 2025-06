Nieves Bolós, entrenadora y psicóloga: «El cambio físico real no viene de la prisa sino del hábito»

Es todo un icono en las redes sociales por mostrar cambios reales en mujeres que se han puesto en sus manos, pero ahora Nieves Bolós (@niieves_fit), entrenadora, psicóloga y experta en nutrición, también ha dado el salto a la televisión. Supervivientes ha sido el programa que la ha hecho aún más conocida y donde ha podido demostrar parte de su valía. Ahora, tras vivir la aventura, segura encontrarse feliz y orgullosa, trabajando de nuevo para conseguir la fuerza y masa muscular que venía cultivando años atrás.

- Por estar en Honduras se ha perdido a quienes acuden en estas fechas en busca de ayuda para llegar en forma al verano... ¿Cómo les inculca la importancia de crear un hábito para todo el año?

Lo que intento inculcar es que el cambio físico real no viene de la prisa sino del hábito. Crear una rutina sostenible, que se adapte a tu día a día, es lo que te transforma de verdad. No se trata de entrenar y comer bien solo tres meses al año, sino de construir una base que te sostenga siempre, con flexibilidad, constancia y sin extremos. El verano pasa, pero tu salud se queda.

- Está especializada en salud femenina. ¿Qué es lo que les interesa cambiar a quienes acuden a ti?

La mayoría de las mujeres que acuden a mí no solo buscan perder peso, también sentirse bien de verdad: con energía, menos inflamadas, con mejores digestiones, sin ansiedad por comer y, sobre todo, en paz consigo mismas. Lo que quieren no es una dieta más, sino aprender a cuidarse sin culpa, desde el respeto y el compromiso con su salud.

«Estudié psicología porque si no trabajamos la raíz el cambio no se sostiene» Nieves Bolós Entrenadora y psicóloga

- Los cambios muchas veces dan pereza... ¿Cuándo cree que pueden notarse los cambios al adquirir una rutina fitness?

Los cambios físicos toman su tiempo y puede llegar la desmotivación. Por eso es importante fijarse en otros aspectos que también son indicativos de cambio, como energía, descanso, digestión y estado de ánimo.

-¿Qué nivel de disciplina sigue con sus entrenamientos, alimentación...?

Me gusta cuidarme, entrenar y comer bien porque me gusta cómo me hace sentir. Pero también soy flexible: si un día necesito descanso o me apetece algo fuera de lo habitual, no pasa nada. Lo importante es la constancia, no la perfección.

-Ha estudiado psicología también: ¿podríamos decir que le interesa el bienestar en todas sus vertientes?

Para mí no tiene sentido hablar solo de entrenamiento o solo de nutrición. Somos cuerpo, mente y emociones, y todo está conectado. Por eso combino la psicología con el entrenamiento y la alimentación, porque si no trabajamos la raíz, el cambio no se sostiene.

– Sin embargo, ¿alguna vez consume ultraprocesados o está semanas sin entrenar?

Sin ir más lejos, he estado en Supervivientes, donde estuve semanas sin poder entrenar y con una alimentación muy limitada. Y en mi día a día, si me apetece una pizza o un helado, también me lo permito. Lo importante es entender que cuidarse no significa ser perfecta, sino saber volver a tus hábitos con naturalidad, sin culpa

«He perdido 12 kg pero gracias a mis años de entrenamiento he mantenido bien mi masa muscular» Nieves Bolós Entrenadora y psicóloga

-¿Ha notado algún cambio físico tras su paso por Supervivientes?

Muchísimo. Perdí 12 kg, y aunque gracias a mis años de entrenamiento he mantenido bastante bien mi masa muscular, ahora necesito tiempo para recuperarme. Fue una experiencia muy dura a nivel físico, pero también muy reveladora. Me ayudó a reconectar con mi fuerza mental y a valorar aún más el poder de cuidarse.

- Estar en una isla desierta suele ser el plan soñado para muchos, pero sus condiciones no eran las más óptimas. ¿Cómo se trabaja la mente en caso de hambre, aburrimiento...?

Es un reto brutal. Aprendí a vivir el presente, a respirar, a no dejarme arrastrar por la desesperación. Lo que te mantiene fuerte no es el cuerpo, es la mente.

Su próximo evento El sábado 14 de junio Nieves Bolós participa como embajadora de Puro Bienestar en una masterclass de fitness en el marco del Global Wellness Day (bajo el lema #ReconnectMagenta,) de Ibiza, un evento con el que se da el pistoletazo de salida a la IV Ibiza Yoga Week, organizada por el Club de Turismo de Bienestar de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, Ibiza Health & Beauty. El evento se celebra en el Hard Rock Hotel Ibiza.

- Ahora, de vuelta en España, ¿cuál es su rutina en el gimnasio?

Estoy en fase de recuperación, así que priorizo entrenamiento progresivo de fuerza y movilidad. Poco a poco voy aumentando la intensidad, pero escucho mucho a mi cuerpo. No se trata de matarse en el gimnasio, sino de reconstruir desde la base.

- ¿Y su plan de alimentación?

Las dos primeras semanas me he permitido disfrutar en familia y he comido mucho fuera. Ahora ya he vuelto a mi rutina y como lo más natural y antiinflamatorio posible. Muchas verduras, proteínas de calidad, carbohidratos, grasas buenas y una buena hidratación. Estoy también incorporando probióticos y colágeno para apoyar la recuperación digestiva y articular. Y, por supuesto, sin restricciones absurdas: disfruto comiendo.

- Se la ve muy familiarizada con el colágeno... ¿Por qué se recomienda su consumo? ¿Cuándo y cómo?

Sí, es uno de mis imprescindibles. El colágeno ayuda a mantener la salud articular, ósea, de la piel y del sistema digestivo, sobre todo en mujeres a partir de los 30 y también ayuda a la recuperación muscular. Yo tomo el Colágeno hidrolizado de @onelife.spain en mis desayunos; en el agua, café, leche (smoothie ) o yogur.

- ¿Qué errores cometemos a la hora de querer perder grasa?

Buscar atajos: dietas extremas, eliminar grupos enteros de alimentos, hacer solo cardio… El cuerpo necesita equilibrio, no castigo. El error más común es comer muy poco y entrenar mucho, y eso solo genera estrés y bloqueo.

- Hábleme del entrenamiento de fuerza. ¿Debería ser protagonista en todas las rutinas fitness?

Sin duda. Especialmente en mujeres. El entrenamiento de fuerza no solo es clave para cambiar la composición corporal, sino también para mejorar la salud hormonal y la densidad ósea. No te hace grande, te hace fuerte y funcional. Debería ser la base de cualquier rutina.

Más temas:

Psicología

Fitness

salud

Alimentación

Nutrición

Ver comentarios (0) Reportar un error