Los 20 motivos de los turistas británicos para volver a España cuanto antes, según The Telegraph

«La marca España está un poco dañada. En la etapa de recuperación será importante asignar recursos extraordinarios a la promoción», dijo ayer Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC). «No podemos estar más de acuerdo», añadió Gabriel Escarrer, director ejecutivo de Meliá, durante un seminario on line organizado por Thinking Heads en el que también participaba Kike Sarasola (Room Mate Hoteles).

Los periodistas de The Telegraph no habían escuchado a Guevara, Sarasola y Escarrer en el momento de elaborar un artículo en el que reseñaban de forma elogiosa las virtudes de España, y las ganas que tienen los británicos (también en la era post Brexit) de regresar a España, a su gastronomía, a sus playas, a su patrimonio. De hecho, este artículo, que resumimos por su interés, lo titularon así: «Veinte razones por las que volveremos a España cuando esto finalmente termine».

1. Peregrinación por los caminos españoles

El Camino de Santiago siempre es una razón para hacer turismo en España. Conviene recordar que 2021 será Año Santo Jacobeo (el último fue en 2010), esperado con interés por cientos de miles de peregrinos en todo el mundo. «No hay que hacer el Camino de Santiago completo, puedes hacer tramos manejables o elegir otras rutas posibles -dice el autor del texto-. Una vez pasé una semana caminando por Extremadura a lo largo de la Vía de la Plata, la antigua calzada romana que recorre el país de norte a sur».

2. Las fiestas

Quizá las grandes fiestas -como los Sanfermines-, que implican multitudes, se suspenderán este verano. Pero nuestra relación con esas celebraciones, desde las pequeñas en los pueblos a las más conocidas en todo el mundo, seguirá siendo una seña de identidad de nuestro país. Para The Telegraph, «es casi imposible estar en España sin escuchar algún tipo de procesión o fiesta a la vuelta de la esquina, especialmente en Andalucía». «No es necesario ser religioso para dejarse llevar por la devoción local», añade.

3. Los almuerzos largos

Si hay algo cotidiano en una buenas vacaciones de verano son esos largos almuerzos que terminan en una siesta. Los describe así el periódico: «Almuerzos que se prolongan hasta las seis o las siete de la tarde y que solo se desvanecen a medida que la gente cae en las hamacas para dormir un rato. Una paella en el campo o en la playa es una buena manera de hacer esto, con la jarra de sangría que no puede faltar».

4. La Alhambra de Granada

Para aquellos que buscan una escapada romántica, este rotativo asegura que el destino es Granada, con la vista puesta en la Alhambra, mientras el sol se pone sobre los picos blancos de Sierra Nevada. «Si buscas un ambiente romántico para un momento especial, no busques más». Por cierto, no hace mucho, el chef José Andrés eligió un pequeño bar de la ciudad (FM) como uno de sus preferidos en el mundo.

5. Jamón

El buen jamón ibérico español es motivo más que suficiente para volver a nuestro país. «Un plato de ibérico con una copa de vino de Ribera del Duero, posiblemente en Salamanca, cualquier día de invierno, es una imagen sencilla pero deliciosa».

6. La arquitectura de Gaudí

Con la vista puesta en 2026, centenario de la muerte de Antoni Gaudí, qué mejor que visitar Barcelona y la extraordinaria obra del artista por toda la Ciudad Condal. Más allá de esa ruta imprescindible, el rotativo aconseja visitar el arte de Gaudí en León, Astorga o Comillas en Cantabria.

7. Un lugar nuevo

España sigue escondiendo joyas por descubrir que no siempre ocupan el lugar que deberían en los catálogos de las agencias de viajes en el extranjero. Así que por qué no visitar algo diferente -se pregunta The Telegraph-, por ejemplo en la provincia de Palencia, con sus iglesias románicas. Nunca viene mal recordar que Palencia es la zona de Europa más rica en obras maestras del románico.

8. Los pueblos blancos

«¿Quién puede resistirse al atractivo de un pueblo blanco?». Muchos de nuestros pueblos son un tesoro, pero la descripción del periódico inglés no tiene desperdicio. «Caminando por un sinuoso camino rural en Andalucía tras una curva aparece un pueblo y sus casas, como terrones de azúcar pegados en la ladera. Al acercarse, puede haber un burro o dos, varios perros somnolientos y tres viejos sentados en un banco -este último es un requisito obligatorio en todos los pueblos-. Habrá un bar con algunas mesas de plástico en la calle bajo sombrillas». Alguno de estos pueblos, como Zahara de la Sierra, casi una fortaleza, no ha tenido ningún caso de coronavirus.

9. Paradores

España goza de una oferta hotelera de primer nivel, pero nadie puede negar que alojarse en un antiguo palacio, castillo o monasterio de la red de Paradores es algo diferente. «Es absorber historia y cultura». Algunos son edificios modernos pero en ubicaciones espectaculares, como el nuevo Parador de Costa da Morte, junto a una espléndida playa en Muxía, en Galicia, que debería haber abierto el pasado 4 de abril, o el Parador de Jaén, en la cima de una colina que domina toda ciudad, que acababa de reabrir, tras una gran renovación, cuando llegó la crisis del Covid-19.

10. Trenes rápidos

La Alta Velocidad en España tiene merecida fama mundial. Para The Telegraph este tiempo de restricciones es una oportunidad para organizar un viaje de Inglaterra a España en tren. «Se puede llegar a España desde el Reino Unido en un día y luego planificar una ruta utilizando sus más de 3.400 kilómetros de alta velocidad. Recordemos que en España hay una asociación de ciudades AVE para planear ese itinario con toda la información.

11. Trenes lentos

Si no se tiene prisa para ir de un punto a otro de España, o se prefiere evitar las grandes ciudades, una buena opción son los trenes de la red FEVE de vía estrecha. Un viaje en calma es lo que ofrecen los distintos estos trenes turísticos como por ejemplo desde Bilbao hasta Ferrol, con vistas panorámicas de las verdes colinas del norte de España, los Picos de Europa y las fabulosas playas gallegas. El Transcantábrico es uno de los trenes de lujo más famosos de Europa.

12. Distanciamiento social

Lejos de las grandes ciudades o zonas turísticas, existe una España rural con pequeños pueblos donde guardar el distanciamiento social resulta realmente fácil. La propuesta británica lleva al turista hasta los montes de Aragón, «el rincón menos poblado de España para aquellos que lo que quieren realmente es alejarse de todo».

13. Enoturismo

En los últimos años España ha ganado a muchos viajeros que se pueden calificar como enoturistas, y es que, como dice el diario, «siempre hay otra región vinícola por descubrir, hablar con productores apasionados mientras se pasea por un viñedo».

14. El marisco

La costa española surte a pescaderías, bares y restaurantes de buen marisco. La gastronomía (incluido el marisco) es, sin duda, una gran razón de los británicos para volver a visitar España.

15. Las playas

La playa, con eso sueñan no solo los británicos sino todos los españoles, y es posible que esta pandemia ponga límites a los arenales. Aun así nuestras playas seguirán siendo uno de los motivos principales para que venga el turismo británico a España. «Apuesto a que esto es con lo que muchos de ustedes están soñando, regresar a su playa favorita, sumergirse en el mar y tumbarse en una hamaca sin preocuparse por el mundo. Quizás estés pensando en hacer kitesurf en la Costa de la Luz, en Huelva y Cádiz; surfear en la Costa Trasmiera, en Cantabria; navegar en kayak en la Costa Tropical, Granada, o bucear en las aguas cristalinas del Cabo de Gata, Almería. O simplemente sentarse mirando el horizonte en la Costa del Sol con una cerveza fría o un cóctel».

16. Tapas en Sevilla

Ir de tapas: otra seña de identidad española. Pequeñas raciones de preparaciones sabrosas. Esta es la propuesta de este diario: Ir de tapas por Sevilla, disfrutar de las tradicionales tabernas con una copa en Jerez y «un pequeño plato de algo absurdamente sabroso».

17. La vida nocturna

Si hay algo que conocen los británicos que visitan España es la ajetreada vida nocturna de nuestro país, donde como dice el rotativo «regresar a casa o al hotel al amanecer, no es dominio exclusivo de los jóvenes. Como es perfectamente normal que la cena continúe hasta bien pasada la medianoche, a menudo son las tres de la mañana cuando comienza el baile. Solo déjate llevar; realmente no importa la edad que tengas o lo que lleves puesto».

18. El arte

Desde el museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza o el Reina Sofía, en Madrid hasta las modernas galerías de Barcelona, Bilbao y Málaga, España es uno de los mejores países del mundo para los amantes del arte. Otro motivo para venir a España.

19. El aperitivo en un bar

Dicen que en España el aperitivo es sagrado y, aunque es cierto, habría que aclarar a los británicos que esta costumbre tan nuestra solo es mayoritaria los fines de semana o durante las vacaciones. «No poder reunirse para tomar una cerveza o una copa de vino es lo que mis amigos madrileños se están perdiendo durante la cuarentena. Yo también. Mi cuerpo está tan en sintonía con esta costumbre civilizada que juro que suena una alarma interior a la hora del aperitivo (aproximadamente a la 1 p.m. en España), dondequiera que esté».

20. Las montañas

Las playas o las grandes ciudades no desmerecen otros paisajes españoles como los de montaña, otro motivo de la prensa británica para volver a España cuando todo esto termine. «No puedo esperar para sacar mis botas de senderismo del armario para pasar unos días caminando en las montañas. Las Alpujarras en Sierra Nevada, con vistas a África en un día despejado, siempre me dejan sin aliento. El Parque Natural Somiedo en Asturias también está en lo alto de mi lista de lugares a los que regresar, con sus picos de piedra caliza y lagos glaciares, sin mencionar los osos pardos que deambulan por el paisaje alpino».