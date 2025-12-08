El pueblo de Sevilla escondido entre bosques que hay que visitar sí o sí en invierno: tiene varias rutas de senderismo fáciles y se come genial

Si estás buscando un destino diferente para desconectar este invierno, rodeado de naturaleza, cultura y buena gastronomía, Cazalla de la Sierra es una joya escondida que no puedes pasar por alto. Este pintoresco pueblo del norte de Sevilla, enclavado en pleno Parque Natural de la Sierra Morena ... , y que cuenta con apenas 4.700 habitantes, es el lugar perfecto para respirar aire puro, recorrer rutas de senderismo fáciles y saborear la cocina local.

Cazalla de la Sierra es desconocida para muchos en Andalucía y en toda España, pero es un pueblito tan bello, que su arte, su energía y su gente debe recordarse. Sus rincones merecen verse dentro y afuera de nuestras fronteras.

Naturaleza y paisajes que sorprenden

Cazalla de la Sierra tiene un encanto especial. Nada más llegar, lo primero que llama la atención es el blanco de sus casas, que contrasta con el verde intenso de los bosques y el azul del río Huéznar. Sus alrededores son perfectos para quienes buscan desconectar y disfrutar de la naturaleza. Desde paseos tranquilos hasta rutas de senderismo cortas y sencillas, el entorno ofrece alternativas para todos los gustos.

Entre los recorridos más recomendables están la Ruta Molino del Corcho, el sendero Las Laderas y los caminos junto al río Huéznar. Para los que prefieren moverse en bicicleta, la Vía Verde de la Sierra Norte permite recorrer antiguos tramos de ferrocarril mientras se disfruta del paisaje de la sierra.

Historia y patrimonio

Aunque es un pueblo pequeño, Cazalla tiene un pasado sorprendente. Su historia se remonta a la prehistoria, como muestran las cuevas de Santiago, y más adelante fue habitado por pueblos célticos y romanos. Incluso un ramal de la Vía de la Plata pasaba por la zona, conectando Cazalla con otras importantes ciudades de la Bética.

Durante la Edad Media y el Renacimiento, la economía se basaba en la agricultura y la viticultura. Más tarde, la producción de aguardiente y anís llevó a Cazalla a la fama. Tanto que, durante el verano de 1730, el rey Felipe V instaló allí su corte, haciendo del pueblo una especie de capital temporal de España. Hoy, las destilerías El Clavel y Miura continúan elaborando anís y licor de guindas siguiendo recetas tradicionales, lo que permite al visitante conocer esta parte importante de la identidad local.

Parroquia de Nuestra Señora de Consolación Turismo Sevilla

El casco antiguo del pueblo es otro de sus atractivos. La Parroquia de Nuestra Señora de Consolación, construida sobre murallas almohades, combina estilos gótico, mudéjar, renacentista y barroco. Además, antiguos conventos como San Agustín, Santa Clara y San Francisco han sido reconvertidos en hoteles, centros culturales o plazas de abastos, demostrando cómo Cazalla ha sabido darle nueva vida a su patrimonio.

Convento de San Francisco Turismo Sevilla

A las afueras, la Cartuja de Cazalla, un monasterio del siglo XV reformado en época barroca, ofrece alojamiento, actividades culturales y hasta observación de estrellas gracias a la baja contaminación lumínica de la zona.

Monasterio de la Cartuja de Cazalla: Ubicado en el corazón de Cazalla de la Sierra, el Monasterio de la Cartuja de Cazalla es un verdadero tesoro histórico y arquitectónico. Con una impresionante estructura rodeada de naturaleza, este monasterio no solo es un lugar de paz y contemplación, sino que también cuenta con una rica historia, especialmente relacionada con la producción de uno de los mejores aguardientes de toda España. Durante siglos, este monasterio fue famoso por la elaboración de aguardientes de alta calidad, que alcanzaron fama mundial. Su método tradicional de destilación y la pasión de los monjes por la perfección hicieron que sus licores se convirtieran en un referente en el mercado. El monasterio no solo destaca por su historia, sino también por su belleza. Los jardines, las fachadas de ladrillo, y los interiores llenos de arte sacro ofrecen un ambiente mágico que transporta a los visitantes a tiempos pasados. Precios de entrada: Adultos: 5 €, Estudiantes y jubilados: 4 €, Niños de hasta 12 años: 3 €. Además de su rica historia y su impresionante belleza, el Monasterio de la Cartuja de Cazalla también ofrece alojamiento, lo que permite a los visitantes sumergirse completamente en la experiencia de este mágico lugar.

Gastronomía de invierno

Actividades para todos

Deportes al aire libre: escalada, barranquismo, bicicleta de montaña o kayak en el embalse de El Pintado o el de Cazalla.

Fiestas y eventos: en agosto se celebra la romería de la Virgen del Monte, seguida de la semana de feria; en septiembre, la Concentración de Rehalas de la Sierra Morena, un encuentro de montería muy popular.

Turismo cultural: explorar antiguos conventos, monasterios y destilerías con siglos de historia.

Experiencias únicas: noches estrelladas y retiros en la Cartuja de Cazalla.