Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración: hay hasta 3 horas de cola para ver a la Virgen

navidad flamenca

Cinco Zambombas que no te puedes perder en Jerez: las más conocidas y con más ambiente

El arte y la gastronomía popular y navideños se fusionan en este tipo de espectáculos declarados de Interés Cultural

Sherry Hotel, un palacio en las viñas jerezanas

Zambomba típica al aire libre en Jerez de la Frontera
Zambomba típica al aire libre en Jerez de la Frontera ayuntamiento

Valme J. Caballero

Jerez de la Frontera

El espíritu y el arte flamenco de Jerez de la Frontera se vuelve especial cuando se acerca la Navidad y se presenta con unas celebraciones que proceden de los encuentros familiares y vecinales en torno a una hoguera y donde se cantan villancicos flamencos, ... coplas y cantes populares acompañados de instrumentos típicos como la guitarra, cántaro, pandereta o zambomba, instrumento que da nombre a la festividad: la zambomba flamenca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app