Cinco Zambombas que no te puedes perder en Jerez: las más conocidas y con más ambiente

El espíritu y el arte flamenco de Jerez de la Frontera se vuelve especial cuando se acerca la Navidad y se presenta con unas celebraciones que proceden de los encuentros familiares y vecinales en torno a una hoguera y donde se cantan villancicos flamencos, ... coplas y cantes populares acompañados de instrumentos típicos como la guitarra, cántaro, pandereta o zambomba, instrumento que da nombre a la festividad: la zambomba flamenca.

El ambiente que se vive en estas zambombas es muy popular y todos los que la integran cantan, tocan y bailan con espontaneidad y un arte innato que sorprende a quien lo contempla.

Se celebran en plazas, calles, tabancos -típicos bares de la zona- aunque también en lugares cerrados. Todo el que la contempla también puede tocar las palmas y participar coreando los temas que se interpretan así como 'arrancándose' a bailar invitado por uno de los que la conforman.

Las zambombas de Jerez cada vez gozan de más fama, tanto es así que han sido declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) y se han convertido en un reclamo turístico muy importante durante el mes previo de a la Navidad, es decir, desde el 20 de noviembre aproximadamente hasta el 24 de diciembre a mediodía.

Hay algunas que no te puedes perder en esta ciudad gaditana y llegar pronto para poder contemplarlas de cerca. Las que necesitan entrada es mejor tenerlas previamente.

1 Imagen de uno de los espectáculos en este espacio laguaridadelángel La Guarida del Ángel

En la calle Porvenir se encuentra este templo del flamenco en el que se vive esta fiesta como se hacía antiguamente: alrededor del compás, la zambomba, el cante, las palmas, baile y guitarra, junto a coros, villancicos por bulerías, el calor del público y el vino compartido. Todo en un ambiente íntimo y familiar en pleno centro de Jerez, con mesas, barra y servicio de cocina. Las entradas se pueden comprar online.

2 Cartel de la Zambomba 2025 del Ateneo Andaluz ateneoandaluz Tabanco Cruz Vieja

Los tabancos eran antiguos establecimientos donde se vendía el vino a granel y ahora se han convertido en lugares de encuentro donde degustar manjares típicos como el mosto, los turrones y los polvorones. Este de la calle Berja, ofrece Zambombas con el Ateneo Cultural Andaluz, un clásico del ambiente. Este año se titula 'Tal como era' y se celebra 12,13,14, 19, 20, 21, 23 y 24 de diciembre, la mayoría de los días por la tarde excepto 23 y 24 que son a mediodía.

3 Imagen de la Zambomba de la hermandad de la Candelaria de Jerez hermandad Hermandad de la Candelaria

La Zambomba de la hermandad de la Candelaria se celebra en el patio de la parroquia de Santa Ana y es una de las más populares ya que su ambiente es tradicional y familiar. No hay artistas flamenco de renombre pero sí buenas voces y una forma de derrochar arte natural que no deja indiferente a nadie.

4 Zambomba de la hermandad de la Viga en el reducto de la Catedral hermandad Hermandad de la Viga

El lugar de celebración de la Zambomba de la hermandad de la Viga es inigualable ya que tiene como fondo la Catedral. Se celebra desde mediodía y reúne a varios coros y grupos flamencos que ofrecen su singularidad. Aquí se dan cita multitud de visitantes y vecinos jerezanos. Se celebra los días 12 y 13 de diciembre de 2025.

5 Zambomba en Tabanco a la Feria tabancoalaferia Tabanco a la Feria

La Zambomba del Tabanco a la Feria en Jerez para 2025 se celebra durante todo el mes de diciembre – del 8 al 24- con actuaciones destacadas en su local de la calle Armas (Plaza del Arenal) a las 14.00 horas y 22.00 horas, los sábados y domingos. El resto de días, a las 22.00 horas. Ofrece un ambiente flamenco navideño con villancicos y compás, siendo un punto neurálgico de la fiesta, con más eventos en otros tabancos como San Pablo y La Cruz Vieja.