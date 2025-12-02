Cinco mercadillos navideños de Europa más allá de los clásicos

Metidos ya de lleno en la que es la época más festiva y mágica del año, muchas son las opciones para organizar una escapada con tintes navideños. Si bien destinos como Colmar y otros pueblos de la Alsacia o la región belga de Flandes ... y algunas ciudades alemanas se han convertido en los grandes referentes de los mercados, existen otros lugares de Europa que nada tienen que envidiarles. Puestos con productos artesanales, grandes árboles de Navidad, dulces para pecar y saltarse la dieta, vino caliente, atracciones infantiles y villancicos esperan al visitante en estas cinco ciudades.

1 Imagen del mercadillo navideño de Belfast turismo de irlanda del norte- Bernie Brown Mercadillo de Belfast (Irlanda del Norte)

Hasta el 22 de diciembre se puede visitar el mercadillo navideño de Belfast, el más grande de la isla Esmeralda. En este espacio, curiosamente, apuestan por traer un pedacito de diferentes ciudades y países del mundo, además de presumir por supuesto de sus habilidades y productos locales. Instalado en los jardines del Ayuntamiento –uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad–, cuenta con un total de 100 puestos donde comerciantes llegados de diferentes puntos y otros locales ofrecen diferentes productos navideños como adornos y juguetes artesanos, así como delicias gastrónomicas como salchichas alemanas, chocolates italianos, quesos suizos y glühwein, el clásico vino caliente. En este espacio no faltan atracciones para los más pequeños, como son un antiguo carrusel o un tradicional tiovivo.

Además, este destino cuenta con un programa especial navideño con actuaciones en directo totalmente gratuitas que tienen lugar en diferentes puntos destacados del centro de la ciudad, incluyendo la Grand Central Station y la Royal Avenue.

2 Imagen del mercadillo navideño de Tallin turismo de estonia Mercadillo de Tallin (Estonia)

Tallin, la capital de Estonia, celebra cada año un gran mercadillo que por su magia y encanto bien podría aparecer en cualquier película o cuento navideño. Ubicado en la plaza del Ayuntamiento, este está presidido por un gran abeto instalado en el centro de la misma. Cada año desde 1441 se coloca aquí un gran árbol de Navidad, lo que hace que sea el primero de este tipo en exponerse en Europa. En las diferentes casetas de madera que se reparten por la plaza se pueden adquirir decoraciones hechas a mano, artículos de lana de alpaca y otros productos. Así mismo, también hay puestos de comida con su propia versión del vino caliente, el glögi, que está aderezado con diferentes sabores, y dulces como bollos de canela y cardamomo, galletas de jengibre y platos típicos del país.

La ciudad cuenta, además, con otros mercadillos como el del barrio cultural Telliskivi Creative City o el de la EKA (Academia de las Artes de Estonia), donde se pueden adquirir piezas realizadas por artistas y diseñadores locales.

3 Imagen del mercado navideño de la plaza de San Esteban, en Budapest rocío jiménez Mercadillo de Budapest (Hungría)

Budapest acoge desde mediados de noviembre hasta finales de diciembre varios mercadillos navideños repartidos por toda la ciudad. Entre ellos dos son los que más destacan. El primero, está situado en la Plaza de San Esteban, justo enfrente de la basílica de San Esteban, uno de los edificios más altos de la zona de Pest y una de las iglesias más grandes de toda Hungría. Este se celebra cada año desde 2011 gracias a la Asociación Nacional de Artistas Folclóricos. Los mejores artesanos locales exponen sus creaciones en las casitas de madera visibles al cruzar una gran puerta de Adviento. Además, justo en el centro se instalan también un gran árbol bellamente iluminado y rodeado por una pista de patinaje en la que pequeños y mayores pueden disfrutar de una agradable velada, jornada que puede acabar tomando algún dulce de los puestos gastronómicos. El segundo mercado es el de la plaza Vorosmarty, el más antiguo de todos organizado por el Ayuntamiento. Si bien no resulta tan espectacular como el anterior, también merece una visita pues cambia de imagen cada año.

4 Imagen del mercado navideño de Helsinki JussiHellstén / Helsinki Partners Mercadillo de Helsinki (Finlandia)

Aunque Finlandia es uno de los destinos navideños por excelencia, el mercado de su capital, Helsinki, no es tan conocido. Situado en la plaza del Senado, abre sus puertas desde finales de noviembre hasta el 22 de diciembre. En este espacio, en el que por cierto hay que ir bien abrigado, un grupo de pequeños emprendedores finlandeses ofrece ideas de regalos sostenibles y una amplia selección de delicias navideñas –tanto tradicionales como modernas– para disfrutar aquí mismo, entre las que se incluyen opciones orgánicas y de producción local. En el corazón del mercado hay un carrusel de caballos en el que los niños pueden subir de manera gratuita, así como una gran zona de restaurantes climatizados para sentarse a comer las delicias adquiridas. Así mismo, el programa festivo incluye villancicos, noches de jazz, la visita de Papá Noel y hasta una aventura circense para niños.

5 Imagen del mercado navideño de la plaza de la Ciudad Vieja de Praga turismo república checa Mercadillo de Praga (República Checa)

Desde finales de noviembre hasta el 6 de enero de 2026, la mágica ciudad de Praga cuenta con uno de los mercados navideños más bonitos de toda Europa. Ubicado en la plaza de la Ciudad Vieja, cuenta con un puñado de casitas de madera que ponen en valor el trabajo de los artesanos checos, quienes venden sus productos hechos a mano como adornos de vidrio y paja, de cerámica o madera, productos gastronómicos típicos, mantas de encaje de bolillos, juguetes de ganchillo, campanas y carrillones y hasta cortadores de galletas. Además, aquí se levanta el que es el árbol de Navidad más grande de todo el país, abeto que luce especialmente mágico cuando se ilumina, momento en el que también se realiza un espectáculo de animación con la canción de Ewa Farna 'Vánoce na míru (Navidad a la medida)'.

Por otro lado, también hay un gran escenario junto a la estatua de Jan Hus donde se llevan a cabo diferentes actuaciones que se centra en el folclores, la etnografía y los coros de adultos y niños, entre los que se incluyen algunos de fuera de la República Checa. Los fines de semana tienen lugar, también, talleres infantiles en los que los pequeños visitantes podrán crear tarjetas navideñas y pequeños regalos.