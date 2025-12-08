Suscribete a
ABC Premium

VIAJAR

La calle más navideña de Andalucía está a una hora y media de Sevilla: «Es como si estuvieras en una película americana»

La pequeña localidad de Corrales, en la provincia de Huelva, se convierte cada diciembre en uno de los escenarios navideños más sorprendentes de Andalucía

Qué hacer en Sevilla esta Navidad 2025

Uno de los mercadillos navideños más bonitos está a tan solo 20 minutos de Sevilla y la entrada es gratuita

Decoración de la casa de El Grinch en Corrales
Decoración de la casa de El Grinch en Corrales ABC
Antonio Távora

Antonio Távora

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A una hora y media de Sevilla, en la pequeña localidad de Corrales, dentro del municipio de Aljaraque (Huelva), hay un lugar que cada diciembre se convierte en un imán para los amantes de la Navidad. Quien llega por primera vez suele repetir la ... misma frase: «Parece que estoy en una película americana». Y no es para menos. La calle Cumbre de los Milanos, conocida ya en toda Andalucía por su ambiente navideño, se transforma en un espectáculo de luces, personajes y con un toque casero que la hace aún más especial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app