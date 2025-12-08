La calle más navideña de Andalucía está a una hora y media de Sevilla: «Es como si estuvieras en una película americana»

A una hora y media de Sevilla, en la pequeña localidad de Corrales, dentro del municipio de Aljaraque (Huelva), hay un lugar que cada diciembre se convierte en un imán para los amantes de la Navidad. Quien llega por primera vez suele repetir la ... misma frase: «Parece que estoy en una película americana». Y no es para menos. La calle Cumbre de los Milanos, conocida ya en toda Andalucía por su ambiente navideño, se transforma en un espectáculo de luces, personajes y con un toque casero que la hace aún más especial.

Un barrio que decidió encender la Navidad… de verdad

Lo que hoy es un fenómeno empezó de forma mucho más sencilla. Durante los años de pandemia, varios vecinos quisieron animar el ambiente decorando sus casas con motivos navideños. La idea gustó tanto que, año tras año, el proyecto fue creciendo. Y este 2025 ha dado un salto importante: la iluminación ya no se limita a una sola calle, sino que se extiende por cuatro más, con más de 30 viviendas participando.

El día del encendido, el 1 de diciembre, ya se vivió ese ambiente que hace tan popular a este municipio de Huelva. No faltaron las luces, los villancicos y un gesto que ya es tradición, los propios vecinos ofreciendo chocolate caliente y galletas a quienes se acercan a disfrutar del espectáculo. Un detalle sencillo, pero que resume bastante bien el espíritu de este pueblo: crear un lugar donde la Navidad se viva de manera cercana y sin artificios.

La Casa del Grinch, el gran reclamo del barrio

Si hay algo que atrae especialmente a las familias es la llamada Casa del Grinch, uno de los rincones más fotografiados de esta calle. Cada año, el personaje interpretado por Daniel Nogales se convierte en el centro de atención, no por sabotear la Navidad —como en la historia original—, sino por todo lo contrario, divertir, sorprender y hacer que los niños se queden con la boca abierta.

Su particular hogar, Villa Quién, está decorado con todo tipo de elementos artesanales y materiales reciclados que sorprenden por el nivel de detalle. Entre las luces, la torre, el gran reloj y los elfos traviesos que aparecen por las ventanas, es fácil entender por qué la gente se queda un buen rato observándolo todo.

Actividades para todos durante todo el mes

La programación que han preparado los vecinos va mucho más allá de la decoración. Durante los viernes de diciembre, otros personajes navideños se dejarán ver por la calle: Papá Noel, Jack Skellington, Sally y algunas sorpresas más para añadir variedad cada semana.

El 25 de diciembre, como ya es tradición, los residentes sacarán a la calle una carroza creada por ellos mismos, desde la que reparten caramelos y saludan a quienes se acercan. Además, del 19 al 24 de diciembre, los niños que entreguen su carta participarán en un sorteo de pequeños regalos, otra forma de mantener viva la ilusión.

Los organizadores suelen actualizar horarios y novedades a través de sus redes sociales, así que es recomendable echar un vistazo antes de planificar la visita, sobre todo los días de mayor afluencia.

Un plan perfecto para una escapada navideña

Visitar Corrales en diciembre es un plan perfecto para una escapada desde Sevilla, Huelva o cualquier otra localidad cercana. El recorrido por sus calles decoradas resulta especialmente divertido para los más pequeños, no requiere entrada ni horarios estrictos y ofrece ese toque auténtico que a veces falta en las grandes propuestas navideñas.

Quizá lo más llamativo de este lugar no sea la cantidad de luces —que también—, sino el ambiente que crean los propios vecinos. Da la sensación de estar en un barrio donde todo el mundo rema en la misma dirección para que, durante unas semanas, la Navidad se viva con un brillo especial.