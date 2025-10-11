Suscribete a
ABC Premium
Vídeo de la declaración
El fiscal general negó «rotundamente» en el Supremo la filtración de los correos sobre el novio de Ayuso

La dorada tribu

Patti Smith, musa del mal

En 1975, la cantante publicó 'Horses', un disco imborrable, que ahora ha sonado íntegro en el recital reciente que ha cumplido en el Teatro Real de Madrid

Bowie, el dandi del futuro

Dua Lipa, la astronauta del sexipop

Patti Smith, musa del mal
Ángel Antonio Herrera

Ángel Antonio Herrera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Apareció Patti Smith, fantasmal y joven, en el Nueva York convulso de los setenta, con la camisa abierta y los ojos abismados, y pronto Robert Mapplethorpe, aquel ángel del lirismo porno, aquel fotógrafo de los falos y los gladiolos, le hizo el ... gran retrato que dura hasta hoy, con la mirada nocturna, fatalmente serena, y la chaqueta al hombro, como si Arthur Rimbaud se hubiera echado en Patti una floja chaqueta al hombro. Era 1975, cuando Patti Smith inventaba 'Horses', un disco imborrable, que ahora ha sonado íntegro en el recital reciente que ha cumplido en el Teatro Real de Madrid. El retrato de 'Horses' es mítico, y pudiera fecharse en 1975, o mucho antes, o ayer mismo, cuando Patti Smith ya arrastra melena de anciana salvaje, osamenta de hechicera algo vencida, y un poco caníbal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app