De mano derecha en mano derecha y de jefe de gabinete en jefe de gabinete hay un hilo que lleva al despacho del presidente

Ignacio Camacho

Por el caso de las filtraciones del fiscal general del Estado nos enteramos los españoles de que el jefe del Gabinete del presidente del Gobierno tenía a su vez una jefa de gabinete, que no se sabe si tenía su propia jefa o jefe ... de gabinete pero sí uno o varios directores adjuntos, jefes de unidad, secretarios generales, directores y secretarios de departamento, y así hasta una lista de asesores, consultores y subalternos en número imposible de precisar pero en ningún caso inferior a setecientos. Uno de ellos fue en algún momento Francisco 'Paco' Salazar, el hombre que según sus subordinadas se paseaba por los despachos de la Presidencia con la bragueta a medio cerrar tras visitar el aseo. Salazar fungía al frente de una suerte de célula de Coordinación Institucional o algo así, un cargo de gran cercanía al líder por la función de presentarle informes estratégicos convenientemente desbrozados para facilitar su entendimiento.

