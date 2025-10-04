En medio de las trapecistas del reguetón y el playback con tatuajes, se aúpa Dua Lipa, que es la figura sideral y exacta del pop de ahora mismo. Camina como si Pitágoras le hubiera diseñado los tacones, canta como si Nina Simone hubiera pasado ... una temporada en Ibiza. Se cumple en ella la simetría musical y la matemática del deseo. Tan poco, y tanto, para sostenerse de estrella que, además, anuncia perfumes como si se estuviera anunciando ella misma. Es lo que pasa con las famosísimas de carrera, que son siempre un 'spot' de sí misma.

No estamos sólo ante la muchacha londinense del panorama, sino ante la campeona del pop que se viste de neón, se peina de futuro y aporta un repertorio de éxito que encima lleva a ratos el ombligo al aire. Si uno visita sus videoclips, desde 'Levitating', que ya es un himno de levitación social, hasta 'Don't start now', se ve que Lipa es un convite al goce, una astronauta de lo suyo, que es el pop alegre cruzado de elegancia con el pelo suelto. Lo suyo, se llama, por ejemplo, 'Future Nostalgia', un disco que fue vacuna contra la tristeza pandémica, un recetario de ritmos disco que devolvió al mundo el derecho a soltar la cadera entre las ruinas. Con él se llevó el Grammy a Mejor Álbum Pop Vocal, como quien recoge un trofeo de atletismo sonoro.

Ya antes, en 2019, había salido del cascarón de promesa con un premio Brit a Mejor Artista Británica Femenina. Desde entonces, su escaparate de galardones tiene algo de 'duty free' de aeropuerto, pero solo con estatuillas de dorado mérito. Durante años, el negocio musical nos vendió muñecas con wifi, rubias con piloto automático y muchas baladas blandengues como caramelos de feria. Pero apareció Dua, y el gentío se rindió, y se rindió el mercado. Lleva la chavala en cada gesto una determinación casi científica, y cumple su cancionero con voltaje contento, desabrochado, casi sexual. Estamos ante el triunfo de la sobriedad magnética frente a la estridencia gratuita. No asoma en ella el histrionismo de la provocación porque sí, ni la gimnasia sin chándal de ciertas estrellas. Es un cruce de mármol y discoteca, de perfección y calambre.

Reúne un ramo de himnos de quienes buscan en la música un recreo, y cumple en directo, con coro de bailarines, sin 'playback' ni pantomimas. Hizo un vídeo con Miley Cyrus donde son el erotismo que entiende de pianos. A veces se pone corpiños de actuación como Taylor Swift, y le quedan menos veniales. Transmite un esplendor de la morenía, una gracia de nocturnos ojos cuajados. Creo que aún va por ahí con la gira 'Radical Optimism'. El título encierra su retrato, aunque no hay retrato que del todo la encierre. Optimismo radical, sí, como quien levanta una copa de champán en medio del naufragio. Dua Lipa propone un manifiesto de alegría desafiante, un pop que no se conforma con animar un rato a las bachilleras sino que va pidiendo bailar cuando manda la tormenta.

Está, desde hace años, de emperatriz del sexipop minimalista. Despliega lo justo, que es como decir lo necesario, que es como decir lo contundente. Es posible que algunas noches de algarabía duren lo que dura su canción, su salud, su cabaré. Verla es acercarse a algo parecido a la dicha, esa condición a la que los vivientes debiéramos estar obligados, según la iluminación del poeta. Es Dua Lipa el trueno hacia adentro, la belleza que puede gustarse en el ángulo recto.