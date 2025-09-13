Suscribete a
Bowie, el dandi del futuro

Bowie encarnó una modernidad que trascendía la moda. Cada disco era un manifiesto, cada videoclip un delirio de arte visual, cada aparición un experimento social

David Bowie, que falleció en 2016, sigue de actualidad
Ángel Antonio Herrera

Ruedan por ahí dos noticias que nos traen al momento a David Bowie. Por una punta, acaba de abrirse en Londres una muestra museal con más de 90.000 objetos del artista. Por otra punta, conocemos que Bowie trabajaba en un musical, casi secretamente, ... durante los meses previos a su muerte. Por ambas cosas comprobamos lo que ya sabíamos: Bowie no es un hombre sino una asamblea. En su espíritu se congregaban multitudes, como entrevió un poeta maldito, a propósito de ciertos linajes recónditos. Dedicó talento no sólo a la composición o la interpretación, sino al misterio de multiplicarse. Pasaba de Ziggy Stardust a Thin White Duke, de los escenarios londinenses a la sobriedad berlinesa, de los maquillajes interplanetarios a la distinción minimalista. Se da, en Bowie, la aristocracia de la metamorfosis.

