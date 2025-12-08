Suscribete a
EL CONTRAPUNTO

Sánchez y las mujeres

Pedro 'el Guapo' se rodea de féminas sumisas que cumplen su voluntad, pero otorga su confianza a gañanes como Ábalos, Cerdán o Salazar

Isabel San Sebastián

Isabel San Sebastián

El feminismo de Pedro Sánchez es el mismo que el de José Luis Ábalos: «Soy feminista porque soy socialista»; o sea, una contradicción en los términos, a tenor de lo que vamos conociendo. Al exsecretario de Organización del PSOE le gustan las mujeres, aunque ... no precisamente del modo que encajaría en la cualidad que se atribuyó con esa proclama chulesca. A él le van las chicas de catálogo que cobran por colmar las ansias de dominación de tipos como él, cuya idea de las relaciones íntimas implica cosificarlas hasta convertirlas en objetos destinados a darle placer. El hecho de que se haya pagado el vicio con nuestro dinero añade un punto más de gravedad al escándalo, que en términos morales y desde luego feministas resulta repugnante en sí mismo. Lo del jefe de la banda es más sutil, pero no menos machista, sino más, por abarcar todo el espectro de conductas y actitudes destinadas a transformar a las mujeres en floreros al servicio de su persona, o piezas a batir cuando osan plantarle cara.

