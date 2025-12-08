Suscribete a
ABC Premium

EN OBSERVACIÓN

Paco Salazar o la sublimación de la charo

El exasesor de Sánchez echa por tierra el estereotipo facha, del dicho al hecho

Dos discursos del Rey

Haloween en Gaza o humos inteligente

Jesús Lillo

Jesús Lillo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al núcleo irradiador de La Moncloa no se le ocurrió otra cosa mejor la tarde del pasado domingo que anunciar la destitución de «la mano derecha de Paco Salazar», sin especificar con cuál de sus dos órganos prensiles se subía la bragueta según salía del ... baño e intentaba tocar pelo y pechuga en sus tardes de gloria y oficina el célebre asesor presidencial, concejal sevillano, seductor palaciego y, en suma, gran desconocido del sanchismo. ¿Es y era Salazar diestro o zurdo?, ¿qué mano alargaba para tratar de pillar cacho?, ¿derecha, extrema derecha, ultraderecha?, ¿se hacía las uñas?, ¿tenía buen tacto? La pertinaz opacidad del entorno de Pedro Sánchez nos va a dejar con las ganas de atar cabos y determinar el alcance y las consecuencias de una amputación cuyo parte médico recurre al tópico regresivo de 'la mano derecha' –la buena– e ignora el rabo como apéndice progresista y metáfora avanzada de una cirugía mayor cuya semántica sigue anclada en los cánones de un tiempo que creíamos felizmente superado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app