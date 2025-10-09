Suscríbete a
Del CBGB al Teatro Real: el espejismo punk de Patti Smith

La madrina del punk llenó el Teatro Real e interpretó entero su álbum 'Horses', que se publicó hace 50 años

«Pertenezco al siglo XX. No soy nadie para decir cómo debe ser la cultura del XXI»

Patti Smith, anoche durante su concierto en el Teatro Real de Madrid
Israel Viana

Israel Viana

Madrid

No había sonado ni medio acorde cuando Patti Smith (Chicago, 1946) asomó su larga melena plateada en el Teatro Real de Madrid y el auditorio se vino abajo. Todos en pie en una ovación de casi un minuto. Seguro que cuando se subió a ... aquel escenario de la iglesia de St. Mark por primera vez, en 1971, ni se le pasó por la cabeza que algún día actuaría en un santuario de la ópera como este.

