El 'sheriff' Trump militariza la capital del reino y a su población

Los homicidios han caído más de un 60% en Wasghinton, los robos de vehículos un 35% y los delitos contra la propiedad un 25%. La ciudad más demócrata del país se ha acostumbrado a tener soldados en sus actos cotidianos. Y el debate la atraviesa: ¿Suma seguridad o resta libertad?

Trump eleva sus ataques contra la libertad de expresión y resucita el fantasma de la 'caza de brujas'

En pocas semanas, la capital norteamericana se ha convertido en la viva muetra de la estrategia de mano dura que quiere el presidente Trump para su segundo mandato
David Alandete

Un viernes por la noche, en el sureste de Washington, un Chevy Malibu sin distintivos avanzaba despacio por calles húmedas y poco iluminadas. Dentro van policías locales y dos agentes federales de Seguridad Nacional, mezclados en una misma patrulla como parte del nuevo orden impuesto ... por Donald Trump, presidente y, de facto, nuevo sheriff de la capital. Cerca les seguía un coche con agentes del FBI. Un muchacho negro de 27 años estaba de pie en una esquina, con un porro encendido entre los dedos. Nada extraordinario en una ciudad donde, desde hace años, el olor a marihuana forma parte del paisaje urbano. En Washington es legal tenerla en pequeñas cantidades, pero no fumarla en público, uno de esos vacíos legales que nunca se resuelven por falta de leyes federales. Esta vez, sin embargo, no hubo indulgencia. Una orden presidencial también había convertido el humo del 'cigarro' en motivo de arresto.

