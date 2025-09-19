Un juez tumba la demanda multimillonaria de Trump contra 'The New York Times' por ser «demasiado larga», «superflua» y «florida»
Según Steven Merryday, el magnate republicano violó una norma procesal federal que exige una declaración breve y concisa de por qué merece una indemnización; le ha dado 28 días para enmendarla
Trump anuncia una demanda por difamación de 15.000 millones de dólares contra 'The New York Times'
Un juez federal ha desestimado este viernes la demanda que el presidente de EE.UU., Donald Trump presentó contra 'The New York Times' por difamación de 15.000 millones de dólares. Lo ha hecho debido a su contenido, informa Reuters.
Según ha declarado el juez federal de distrito Steven Merryday, el magnate republicano violó una norma procesal federal que exige una declaración breve y concisa de por qué merece una indemnización. Así, ha añadido que una demanda no es «un foro público para vituperios e invectivas» ni «una plataforma protegida para desahogarse contra un adversario».
Merryday le ha dado a Trump un plazo de 28 días para presentar una demanda enmendada de no más de 40 páginas.
[INFORMACIÓN EN AMPLIACIÓN]
