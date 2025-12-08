Suscribete a
Zelenski y sus aliados europeos se alejan aún más del plan de paz de Trump

El líder ucraniano se reúne en Londres con Starmer, Macron y Merz y niega que haya acordado con el presidente de EE.UU. ninguna cesión territorial

Zelenski, Starmer, Merz y Macron, a la puerta de Downing Street en Londres
Zelenski, Starmer, Merz y Macron, a la puerta de Downing Street en Londres Efe
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

La visita de Volodímir Zelenski este lunes a Londres, para reunirse en Downing Street con el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, ha adquirido un peso político excepcional en un momento ... en el que las negociaciones para un posible acuerdo de paz avanzan entre tensiones, recelos y expectativas dispares entre los aliados occidentales.

