Zelenski y sus aliados europeos se alejan aún más del plan de paz de Trump

La visita de Volodímir Zelenski este lunes a Londres, para reunirse en Downing Street con el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, ha adquirido un peso político excepcional en un momento ... en el que las negociaciones para un posible acuerdo de paz avanzan entre tensiones, recelos y expectativas dispares entre los aliados occidentales.

La jornada londinense coincidió con la sensación, expresada por el propio Gobierno británico, de hallarse ante un punto de inflexión. Un portavoz de Downing Street afirmó que esto es «lo más cerca que se ha estado de la paz en cuatro años», aunque advirtió que «no se trata de una línea recta entre conflicto y paz», subrayando que aún existen cuestiones sustantivas sin resolver.

El viaje de Zelenski llegó tras tres días de conversaciones en Florida entre delegaciones de Estados Unidos y Ucrania, descritas como técnicamente productivas pero sin grandes avances, lo que refleja la persistente distancia entre Kiev y Washington sobre aspectos centrales del plan promovido por la Casa Blanca.

En su alocución nocturna del domingo, el presidente ucraniano afirmó que la conversación con el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y con el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, había sido «constructiva, aunque no fácil», y añadió que «los representantes estadounidenses conocen las posiciones básicas ucranianas».

Zelenski subrayó además que esta semana se centrará en lograr una coordinación estrecha con los socios europeos, tanto en Londres como en Bruselas.

Trump: «Zelenski no ha leído la propuesta»

La tensión diplomática creció aún más después de que Trump afirmara que los negociadores ucranianos «aman» el último borrador del plan estadounidense, pero añadiera: «Tengo que decir que estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelenski todavía no haya leído la propuesta».

En Londres, los líderes europeos expusieron sus reservas y prioridades antes de iniciar la sesión. Starmer declaró que «estamos con Ucrania», y que cualquier alto el fuego debe ser «justo y duradero», basado en la premisa de que «los asuntos relativos a Ucrania son de Ucrania».

Macron afirmó que los aliados europeos «tenemos muchas cartas en nuestras manos», y mencionó tanto la resistencia ucraniana como «el sufrimiento de la economía rusa, en particular tras nuestras últimas sanciones y las sanciones de Estados Unidos».

Merz fue el más explícito al expresar sus dudas, diciendo que es «escéptico» sobre algunos de los detalles que se están viendo en los documentos procedentes de la parte estadounidense. «Pero tenemos que hablar de ello –agregó–. Por eso estamos aquí».

Las discusiones de este lunes se centraron en dos ejes: las garantías de seguridad que Ucrania exige antes de aceptar cualquier cese de hostilidades, y el futuro de los territorios ocupados por Rusia, en especial el Dombás. Zelenski afirmó que «no existe ningún acuerdo» con Trump sobre posibles cesiones territoriales o intercambios de tierra, y que «no tenemos una visión unificada sobre el Dombás», lo que consideró uno de los elementos más sensibles del proceso.

«La UE tiene los medios y la voluntad de aumentar la presión sobre Rusia para que se siente en la mesa de negociaciones» Ursula von der Leyen Presidenta de la Comisión Europea

La Unión Europea, mientras tanto, buscó reforzar su propia coherencia estratégica. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, afirmó por videollamada que la UE «tiene los medios y la voluntad de aumentar la presión sobre Rusia para que se siente en la mesa de negociaciones», defendió el mecanismo para utilizar los activos rusos congelados en un sistema de préstamos destinado a la reconstrucción ucraniana, y declaró que «cuanto más tiempo Putin derrame sangre y destruya infraestructuras ucranianas, mayor será el coste para Rusia».

Además, acusó a Moscú de «engañar», «simular diplomacia» y «ganar tiempo» mientras intensifica los ataques, e insistió, además, en que «la defensa de Europa es nuestra responsabilidad», en relación con los planes para aumentar capacidad industrial y gasto militar en el continente.

Las tensiones transatlánticas se han visto agravadas por la publicación de la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que describe una Europa amenazada por «erosión civilizatoria» debido a la migración, y acusa a la UE de socavar «la libertad política y la soberanía».

El documento asegura que Washington «cultivará la resistencia» dentro del continente para «corregir su trayectoria». El presidente del Consejo Europeo, António Costa, advirtió de que la Administración Trump debe abstenerse de interferir en asuntos europeos, informa Enrique Serbeto. mientras analistas como Nicolai von Ondarza, director de investigación para Europa en el Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad, calificaron la estrategia como «un cambio fundamental» en la relación transatlántica.

Desde el Elíseo, una fuente oficial explicó que el encuentro en Londres «permitió continuar el trabajo conjunto» sobre el plan de paz estadounidense, con la idea de complementarlo con contribuciones europeas en materia de garantías de seguridad y reconstrucción.

«Lo crucial es la unidad entre Europa, Ucrania y Estados Unidos» Volodímir Zelenski Presidente de Ucrania

Tras la reunión, Zelenski reiteró que «lo crucial es la unidad entre Europa, Ucrania y Estados Unidos», agradeció a los líderes su disposición a sostener el apoyo militar y político, y agregó que se están definiendo los «siguientes pasos» en un proceso que requiere sincronizar la diplomacia de estos tres bloques. Zelenski partió después hacia Bruselas, donde tenía previsto reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con Von der Leyen.

Mientras tanto en Ucrania, la ofensiva rusa se intensifica pese al delicado contexto diplomático. Rusia lanzó casi 150 drones en una nueva ofensiva que agrava los apagones, que superan ya las 12 horas en Kiev, informa Miriam González.

Ukrenergo, la empresa estatal responsable de la red eléctrica nacional, anunció cortes de emergencia en todas las regiones mientras el frío y la escasa luz complican la vida cotidiana, y los ataques, incluidos los recientes bombardeos en Járkov, Sumi, Donetsk y Jersón, buscan castigar infraestructura crítica. Las autoridades reportan múltiples muertos y heridos, así como daños en una presa clave en Járkov, lo que Ucrania considera un crimen de guerra.