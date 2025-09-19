Suscribete a
ABC Premium

Trump convierte el visado de empleo a EE.UU. en un lujo de 100.000 dólares

La nueva tasa multiplica por veinte el coste de contratar talento extranjero y amenaza el acceso de cientos de españoles al mercado laboral estadounidense

EE.UU. revisa a los 55 millones de extranjeros con visado por posibles motivos para deportación

Donald Trump sujeta la tarjeta dorada en un vuelo en abril.
Donald Trump sujeta la tarjeta dorada en un vuelo en abril. afp
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Estados Unidos prepara un giro radical en su política de inmigración laboral: la Casa Blanca ultima la imposición de una tasa de 100.000 dólares (85.000 euros) para cada solicitud del visado H-1B. Este permiso es la principal puerta de entrada para profesionales ... extranjeros altamente cualificados, desde ingenieros informáticos hasta médicos especialistas, investigadores en biomedicina o financieros en Wall Street.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app