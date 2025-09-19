Trump convierte el visado de empleo a EE.UU. en un lujo de 100.000 dólares

Estados Unidos prepara un giro radical en su política de inmigración laboral: la Casa Blanca ultima la imposición de una tasa de 100.000 dólares (85.000 euros) para cada solicitud del visado H-1B. Este permiso es la principal puerta de entrada para profesionales ... extranjeros altamente cualificados, desde ingenieros informáticos hasta médicos especialistas, investigadores en biomedicina o financieros en Wall Street.

Hasta ahora, el sistema funcionaba con un cupo anual de 85.000 visados —65.000 generales y 20.000 para quienes han estudiado un posgrado en universidades estadounidenses— y una demanda tan alta que se resuelve mediante sorteo. El atractivo es claro: quienes lo obtienen suelen firmar contratos que rondan los 100.000 dólares anuales, muy por encima de los salarios medios en sus países de origen.

En 2024, según datos oficiales de inmigración, 594 españoles lograron un visado H-1B, de unas 1,400 solicitudes. No son muchos frente a los más de 80.000 indios o 20.000 chinos, pero sí suficientes para colocar a España entre los veinte principales emisores de talento.

Los perfiles son variados: un ingeniero de software contratado por Google en California, un doctorando en biomedicina fichado por una clínica en Boston o un economista joven que pasa a trabajar en un banco de inversión en Nueva York. Estos deberán pagar ahora, ellos mismos o, lo más probable, las empresas que los contratan, esos 100.000 dólares.

Trump busca incentivar a las empresas a que contraten primero talento estadounidense, antes de salir a buscar mano de obra cualificada en otros países.

Para empresas como Amazon, Microsoft o IBM, que dependen de este programa para reclutar especialistas, el coste de contratar en el extranjero se dispararía. Y para los candidatos, la barrera de entrada se volvería en muchos casos insalvable.

Trump justifica la medida como un paso para proteger el empleo de los estadounidenses y presionar a las multinacionales a contratar dentro del país. Sus críticos, en cambio, advierten de que encarecer el H-1B puede desincentivar la llegada de talento e innovación a Estados Unidos y abrir la puerta a que profesionales cualificados opten por otros destinos, como Canadá o Europa.

Para los españoles, el reto es doble: superar el sorteo anual y ahora, además, que una empresa esté dispuesta a pagar 100.000 dólares extra por contratarles. El muro económico podría cerrar una de las pocas vías de acceso al mercado laboral más competitivo del mundo.