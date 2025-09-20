Suscribete a
Trump eleva sus ataques contra la libertad de expresión y resucita el fantasma de la 'caza de brujas'

A las amenazas de despido varios programas 'late nights' han respondido con parodias sobre el presidente

Los 'late-night' reaccionan a la cancelación de Kimmel fingiendo vasallaje a Trump

El giro de Trump está haciendo a muchos de sus aliados acomodar su compromiso con la libertad de expresión
El giro de Trump está haciendo a muchos de sus aliados acomodar su compromiso con la libertad de expresión
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Varios de los programas de 'late night' de la televisión estadounidense hicieron parodia de lo que puede ser su futuro en su edición de este jueves por la noche, por la mañana del viernes en España, en medio de la polémica por la cancelación de uno de sus competidores, Jimmy Kimmel ... . La retirada de su programa se produjo en medio de presiones del Gobierno de Donald Trump a su cadena y a su empresa matriz -ABC y Disney- por los comentarios que Kimmel hizo tras el asesinato de Charlie Kirk, un referente conservador y un aliado clave del presidente de EE.UU.

