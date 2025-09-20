Suscribete a
Trump anuncia un cuarto ataque contra un barco en el Caribe

El presidente habla de tres muertos y difunde un video como advertencia al régimen de Maduro

Petro tacha de asesinato el ataque de EE.UU. a la lancha con tres presuntos narcos venezolanos

David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trump afirmó este martes que Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque en el mar Caribe, el cuarto desde que comenzó la actual campaña militar contra el narcotráfico este mismo mes. Según el propio presidente, la operación se saldó con la muerte ... de tres «narcoterroristas», como el propio Trump dijo, a bordo de una embarcación que navegaba en aguas internacionales. Trump difundió además un video en el que se observa el impacto contra el barco, aunque ni el Pentágono ni otras agencias ofrecieron confirmación independiente del ataque.

