Trump anuncia un cuarto ataque contra un barco en el Caribe

Donald Trump afirmó este martes que Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque en el mar Caribe, el cuarto desde que comenzó la actual campaña militar contra el narcotráfico este mismo mes. Según el propio presidente, la operación se saldó con la muerte ... de tres «narcoterroristas», como el propio Trump dijo, a bordo de una embarcación que navegaba en aguas internacionales. Trump difundió además un video en el que se observa el impacto contra el barco, aunque ni el Pentágono ni otras agencias ofrecieron confirmación independiente del ataque.

«Sobre mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra una embarcación afiliada a una organización terrorista designada que estaba realizando narcotráfico en el área de responsabilidad de USSOUTHCOM», señaló Trump en un mensaje publicado en Truhan Social. Aseguró que la inteligencia militar había confirmado que la nave transportaba drogas con destino a Estados Unidos. «El ataque mató a tres narcoterroristas. Ningún soldado estadounidense resultó herido», agregó.

Trump insistió en que Venezuela está detrás de estos envíos

La Casa Blanca presentó el episodio como parte de una estrategia más amplia para cortar las rutas de entrada de fentanilo y cocaína. Trump insistió en que Venezuela, y en particular el régimen de Nicolás Maduro, está detrás de estos envíos. «Dejen de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en América, y de cometer violencia y terrorismo contra los estadounidenses», advirtió. También reiteró sus acusaciones de que Caracas estaría enviando presos comunes a territorio estadounidense: «Están enviando a sus presos. Ya lo han hecho».

Este anuncio se suma a una serie de operaciones que, según Trump, han dejado ya al menos 17 muertos en embarcaciones vinculadas a carteles venezolanos desde principios de septiembre. La primera acción, el día 2, se dirigió contra una lancha atribuida al grupo Tren de Aragua, con un saldo de once muertos. Posteriormente, la Casa Blanca difundió imágenes de otros dos ataques, ambos en aguas internacionales, que dejaron seis fallecidos.

El Pentágono, sin embargo, no ofreció detalles adicionales sobre este último operativo. Portavoces militares remitieron a las declaraciones del presidente, mientras que un funcionario, en condición de anonimato, admitió que se trató de una operación especial, sin dar más precisiones. Esta falta de información ha intensificado el debate en Washington sobre la legalidad y el alcance de la campaña.

Para Trump, los ataques son una demostración de fuerza y un mensaje político tanto hacia Venezuela como hacia el electorado estadounidense. El presidente ha insistido en que los carteles de la droga constituyen una «amenaza directa a la seguridad nacional», lo que, a su juicio, justifica el uso de las Fuerzas Armadas en el Caribe. En julio firmó un decreto secreto que autorizaba al Pentágono a emplear fuerza militar contra organizaciones criminales extranjeras.

El despliegue en la región es considerable: al menos ocho buques de guerra, drones armados y aviones de combate patrullan actualmente el área del Caribe, con bases en Puerto Rico y Florida. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, visitaron recientemente a las tropas para mostrar respaldo a la operación.

Caracas ha respondido con acusaciones de que Washington prepara una «guerra por un cambio de régimen». Maduro advirtió a los países del Caribe sobre el riesgo de una escalada y denunció los ataques como una violación de la soberanía venezolana. Mientras tanto, en Estados Unidos, voces críticas dentro del Congreso acusan a Trump de actuar al margen de la ley y de utilizar la fuerza militar sin autorización.

El presidente, en cambio, insiste en que se trata de una política efectiva. «Nadie ha hecho en la frontera lo que yo he hecho», dijo esta semana, en alusión a los últimos datos sobre entradas irregulares al país. La publicación del video del ataque pretende reforzar esa imagen de control absoluto frente a las amenazas externas.