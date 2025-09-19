Los 'late night' reaccionan a la cancelación de Kimmel fingiendo vasallaje a Trump

Como era de esperar, los programas 'late night' de la televisión de EE.UU. dedicaron mucha atención a la cancelación de uno de ellos, el de Jimmy Kimmel, en medio de las presiones de la Administración Trump contra su cadena, la ABC, y la ... compañía de la que es subsidiaria, Disney.

Como era de esperar, buena parte de la reacción de los competidores de Kimmel, fue en tono humorístico e irónico y centrado en los ataques a la libertad de expresión que ha puesto en marcha el presidente de EE.UU., Donald Trump. Varios de ellos lo hicieron con fingimiento socarrón, simulando estar sometidos al presidente de EE.UU.

El programa de Kimmel fue retirado de la parrilla este miércoles después de haber realizado comentarios sobre el asesinato la semana pasada de Charlie Kirk, un referente del trumpismo, que no gustaron nada a muchos sectores conservadores (deslizó dudas sobre la motivación política del crimen, pese a las evidencias de que el presunto autor actuó empujado por ideología izquierdista). La cancelación se produjo tras las amenazas de Brendan Carr, el presidente del regulador audiovisual, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en sus siglas en inglés).

Quién más profundizó en la burla fue Jon Stewart, que hizo una excepción y apareció como presentador de 'The Daily Show', que solo lidera los lunes. Apareció con uniforme trumpista -traje oscuro, corbata roja-, con un fondo de plató dorado -al estilo del rediseño del Despacho Oval de Trump- y anunciando que empezaba «un nuevo programa divertido, hilarante y obediente con la Administración».

Exagerando una mirada nerviosa, Stewart se deshizo en elogios hacia el presidente de EE.UU. en su viaje a Reino Unido: «El padre ha estado bendiciendo Inglaterra con su calor y brillo legendarios», proclamó. En un momento, en una escena de tono norcoreano, todos los miembros del programa, con el mismo uniforme, respondían con un «no» al unísono sobre si Trump estaba atacando la libertad de expresión. «Los estadounidenses tienen libertad para expresar las opiniones que quieran», decían de forma robótica.

Un buen presidente y mejor jugador de golf

Otro presentador de 'late night', Seth Meyers, elegía la misma táctica. «Antes de empezar, solo quiero decir que siempre he admirado y respetado al señor Trump. Siempre he creído que es un visionario y un innovador. Es un gran presidente y todavía es mejor jugador de golf. Y si alguna vez me habéis visto decir algo negativo sobre él, eso es la inteligencia artificial. Me han dicho que hay algunos vídeos míos en internet haciendo chistes sobre él de hace algunos años. Obviamente, son 'fakes'», dijo, entre risas del público.

Meyers es uno de los presentadores a los que Trump ha amenazado con echar. Tras celebrar la salida de Kimmel esta semana, el presidente de EE.UU. dijo que los siguientes debían ser Meyers y Jimmy Fallon, ambos de la cadena NBC. Fallon también hizo algo similar en su monólogo, la pieza con la que suelen arrancar los 'late night' y que incluyen sátira política. Lamentó la cancelación a Kimmel y dijo que eso no cambiaría la forma en la que él haría su programa, que comentaría el viaje de Trump a Reino Unido igual que lo haría siempre. Pero nada más comenzar, una voz en 'off' trufaba su discurso de alabanzas a Trump: «Estaba extremadamente guapo», decía esa voz sobre el presidente.

Quien optó por una vía más seria fue Stephen Colbert, que ya ha perdido su programa 'late night' en CBS, también se intuye que por presiones de la Casa Blanca y de los reguladores a su cadena, que anunció este verano que esta sería su última temporada en parrilla.

«A un autócrata no puedes darle ni un centímetro», advirtió. «Si ABC piensa que esto va a satisfacer al régimen, son absolutamente naïf».

Estos programas se grabaron durante este jueves, antes de que Trump elevara sus amenazas contra la libertad de expresión en los medios. En su vuelo de vuelta desde Londres, amenazó con quitar las licencias de televisión a las cadenas que son críticas con él.