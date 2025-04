«Es totalmente falso que el niño que hace entrenamiento de fuerza se vaya a quedar pequeño»

¿Son las pesas, el TRX, el HIIT, los ejercicios de 'core' o las flexiones solo aptas para adultos? ¿Por qué tienen tan mala fama cuando se trata de niños quienes las practican? ¿Qué beneficios (o contraindicaciones) tiene el entrenamiento de fuerza en los menores ... ? «Cuando nos referimos a este tipo de ejercicio físico, no sólo hablamos de las clásicas mancuernas», aclara Borja De Miguel, socio fundador de Training Kids, un gimnasio donde los más pequeños campan por sus anchas y que surgió tras una charla con su socio, Alejandro Soto, en la que vieron la necesidad de adaptar a los pequeños la preparación física que ya hacían con los mayores.

Ambos detectaron que había una necesidad en un país donde, además, «son observables en los niños muchos problemas a nivel motriz y también a nivel psicológico. Creo que el deporte es una vía ideal para solucionar los diferentes problemas que tenemos en la sociedad desde que somos pequeñitos. Además, con un beneficio exponencial, a corto, medio y largo plazo«.

«Hablamos de colgarse de la barra (calistenia), o de trepar por la cuerda, tal y como hacen los bomberos, o de aumentar la velocidad de reacción, mejorar la técnica de carrera y desplazamientos, como los futbolistas… Y de que todo eso está relacionado con el entrenamiento de fuerza, tan denostado cuando se trata de menores. Es absolutamente necesario ejercitar la fuerza por la proyección que tiene en la salud de los niños a futuro».

Pero, cuando muchos escuchan 'entrenamiento de fuerza y niños' en la misma frase, se les ponen los pelos de punta. ¿Qué es lo primero que le decís a los padres?

Pues Los beneficios que puede tener, bueno, que tiene, y que no es que lo digamos nosotros, sino que la evidencia científica lo respalda, son exactamente los mismos que los adultos, pero mejores todavía. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa muy sensible. Nosotros empezamos a trabajar con ellos desde los tres añitos aunque es cierto que la fuerza como tal (coger alguna pesa, etc.), es recomendable, según los estudios científicos, a partir de los seis años. Pero tenemos que entender que la fuerza no solamente es coger una pesas: es subir escaleras, correr, saltar, cambiar de dirección, lanzar... Muchas veces a los padres les da un poco de miedo esto de: «mi hijo va a hacer fuerza». Es que está haciendo fuerza todos los días. De hecho, es como la capacidad física primordial, principal, y muchos autores dicen que de ella se desarrollan las demás, la resistencia, la velocidad, la movilidad, etc.

Entonces, ¿qué beneficios puede tener, si lo pudiéramos esquematizar?

Lo primero que nos va a dar es funcionalidad. Es decir, un niño más fuerte va a ser un niño más funcional y más capaz de hacer casi todas las tareas. A nivel fisiológico, tendrá un mejor desarrollo, tanto a nivel muscular, como músculo tendinoso u óseo. También por prevención a futuro de, por ejemplo, la osteoporosis, que aparece cuando llegamos a cierta edad y que se hace más patente en las mujeres en la menopausia. Me refiero a la pérdida de masa mineral ósea, que hace que nuestros huesecitos sean más porosos y débiles. Si sabemos que podemos influir directamente sobre ello desde pequeñitos, ¿por qué no hacerlo?

Además, hay que tener en cuenta que el músculo funciona como un órgano. Se ha demostrado a nivel de evidencia científica la capacidad que tiene el músculo para mejorar la diabetes, la osteoporosis, el colesterol… Todo lo referente al tema fisiológico, todo lo interno, es algo que se nos olvida mucho porque no se ve. ¿Qué se ve? Que uno está más musculado, más gordo, más flaco, pero es que más allá de todo eso, el músculo es un reflejo de lo que hay por dentro. Y si nos vamos al aspecto neurológico, hay muchos estudios que evidencian también una mejora en el rendimiento académico de los niños, en la memoria, en la toma de decisiones, etc. Porque los niños, cuando son pequeños, tienen mucha plasticidad a nivel cerebral. Es decir, se pueden crear muchas redes neuronales nuevas. Siempre dicen que es mejor aprender las cosas cuando eres pequeño, porque tu cerebro tiene más capacidad y más facilidad para adaptarse y aprender que cuando eres mayor.

De hecho, se ha demostrado que durante el entrenamiento de fuerza se segregan diferentes sustancias en todo el cuerpo, como son las hormonas de la felicidad, la dopamina, endorfinas y demás, y muchas de ellas están totalmente relacionadas con la plasticidad cerebral. Si nos detenemos en la evidencia científica, esta refiere que el hipocampo y la corteza frontal, etc., áreas que están relacionadas con la toma de decisiones, con la memoria, etc., mejoran su actividad. Se ve que es muy beneficioso para los niños porque que se crean redes neuronales en esas áreas. El hecho de que esa personita mejore a nivel motriz, se mueva mejor, hace que tenga más capacidades, más rutas de acción para llegar a un mismo sitio y sea, en definitiva, más inteligente.

Usted afirma que es positivo para el rendimiento cognitivo en general.

Es brutal. Y ya cuando hablamos de aprobaciones especiales como niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad(TDAH), es increíble. Si nosotros a un niño le hacemos juegos, actividades, o retos en los cuales tenga que tomar decisiones, vamos a estar estimulando esta parte cerebral, y por lo tanto va a tener un beneficio a la hora de desarrollarse en su día a día, no solamente cuando son pequeñitos, sino como ya he comentado, a medio y largo plazo. También es beneficioso mentalmente, y ayuda en la gestión de las emociones.Se ha visto que se puede intervenir a través del movimiento en la gestión y expresión de las emociones. Y eso es clave y muy interesante con todos los problemas de salud mental que se están viendo ahora. Nosotros hemos visto mejorar a niños que tienen depresión ya con 6, 7, 8 años. Es abrumador, pero los resultados son increíbles.

¿Tenéis en la academia niños con depresión?

Si, y sus padres llorando porque dicen que les hemos salvado la vida. De hecho tenemos un par de casos en los que los padres querían entrenamiento personal para su hijo y dijimos que no, que lo efectivo es ir en grupo por los beneficios que da la socialización. Les dijimos que si fuera necesario, lo haríamos, pero con los grupos, tal y como están establecidos, que son muy reducidos, no. Intentamos que siempre haya un buen rollo entre todos ellos, que se alcancen unos ciertos niveles de amistad. Que se hagan amigos. Y, si va todo bien, que perduren toda la vida.

Entonces, este tipo de ejercicio, ¿impacta también en la autoestima y la confianza de los niños?

Sí. De manera clarísima. Al final no solamente es lo físico y lo mental, sino también los valores que se transmiten de superación, de cooperación, de perseverancia. Pronto se dan cuenta de que en el mundo, concretamente en el del entrenamiento, nadie te va a regalar nada. Nadie puede hacer un press bank por ellos, ni una sentadilla por ellos, ni unas flexiones por ellos. Cuando alguien quiere mejorar en el tema del entrenamiento, tiene que luchar para ello. Y eso lo que va a hacer es que seas constante y hacer las cosas correctamente. Y eso se llama disciplina.

Este concepto abrir los gimnasios a los niños puede resultar interesante en un país para niños que no están federados en un equipo y que se acaban quedando fuera del deporte, más allá del que puedan practicar en el colegio. Es decir, practicar deporte sencillamente por diversión y bienestar.

Claro, pero se quedan fuera muchos niños que podrían hacer deporte por diversión y simplemente bienestar, que se quedan fuera y esto es injusto. Esto viene un poco a cubrir ese hueco. Nosotros como tal tenemos dos perfiles de niños diferentes. Uno es un perfil de niños que no hace absolutamente nada porque no está involucrado en ningún deporte porque se ha sentido desplazado por alguna mala experiencia que ha tenido.

Niños que, como se dice vulgarmente, 'han chupado mucho banquillo' en el fútbol, o en baloncesto o en general, y que se ha sentido inútil, incapaz y desplazado, también un poco en la sociedad. Creo que ese tipo de situaciones pueden llevar a un menor a la depresión, a quedarse en casa, a no querer salir, a sentirse inútil e incapaz de hacer muchas otras cosas. Tanto ese tipo de niños como sus padres están súper contentos de habernos encontrado porque están mejorando mucho a nivel físico como mental.

¿Qué les ocurre a estos niños que hacen entrenamiento de fuerza a nivel físico?

Que mejoran mucho a nivel composición corporal, que es otro beneficio muy significativo, porque nos encontramos con demasiados niños con obesidad y sobrepeso. De hecho, en España somos uno de los países de Europa con más obesidad infantil y con este tipo de entrenamiento, al fin y al cabo, trabajamos todas las capacidades físicas básicas como son la velocidad, la resistencia, la fuerza y todas sus derivadas como la coordinación, la agilidad y demás, todo fundamental para el desarrollo motor de los niños.Y además, se crea un hábito.

¿Cuál sería el otro perfil de niño al que vais dirigidos?

Es justo el perfil contrario, el de de alto rendimiento deportivo. Tenemos varios niños y niñas que compiten a nivel nacional en las más altas categorías de varios deportes, como hípica, waterpolo, fútbol, atletismo…¿Qué ocurre? Que cada vez hay más niños compitiendo que quieren mejorar su rendimiento deportivo. Hay que tener cuidado porque estos menores pueden sufrir 'burnout'. Es decir, que se queman por la exigencia que les meten. No hay que olvidar que son niños y los niños deben jugar y divertirse. Otro problema con el que nos encontramos es que la preparación física o las exigencias a las que están sometidos no son acordes. Es decir, su cuerpo no está preparado para las exigencias de competiciones que hay y el nivel que les exigen. A esa falta de preparación física le podríamos añadir el desconocimiento de muchos, muchos, muchos clubs de cómo se debe entrenar a un niño para rendimiento deportivo.

En cualquier caso, en España todavía no ha calado el concepto de 'entrenar fuerza' en niños. Los padres oyen la palabra 'fuerza' y enseguida piensan en un culturista o que los menores no pueden levantar peso que es perjudicial para su desarrollo. De hecho, tampoco les permiten la entrada en gimnasios hasta determinada edad.

Puede que las diferentes entidades lo hagan por miedo a la responsabilidad de que pase algo. Pero respondiendo a la pregunta de que los padres temen incluso que se dañe el crecimiento del niño, lo que hay que hacer es informar. Nosotros hacemos una jornada de puertas abiertas en las escuelas donde damos una charla formativa e informativa en la cual damos formación sobre qué es lo que hacemos y el por qué lo hacemos. Porque es verdad que es algo que siempre se ha dicho: 'el niño que hace fuerza se va a quedar pequeño, no va a crecer', etc. y es totalmente falso. Se ha atribuido mucho a la fuerza, a las pesas, al culturismo y a los deportistas de élite de gimnasia artística cuando les vemos en las anillas y demás. Pero cuando tú ves a un deportista de gimnasia artística y lo ves bajito, ha hecho fuerza, sí, pero seguramente no haya hecho mucha más fuerza que a lo mejor un velocista que es alto y fuerte. La genética también hace mucho pero en cualquier caso ya hay evidencia científica de que si el niño entrena fuerza no se va a quedar pequeño sino que va a ser beneficioso para su desarrollo y crecimiento completo, en muchos aspectos, a nivel anabólico y de construcción de estructuras del niño, es decir a nivel óseo, a nivel músculo tendinoso etcétera. Además, fuerza no es levantar pesas, es mucho más: es saltar, es correr, es hacer una plancha… Nuestros peques están todo el día haciendo este tipo de cosas y les encanta colgarse de las barras e intentar hacer dominadas y trepar la cuerda. Todo eso es fuerza y nosotros lo trabajamos de una manera muy lúdica y atractiva para el niño. Es decir, metemos trabajo ejercicios de HIIT y trabajamos mucho con su propio peso corporal para que sepan controlarlo en el espacio. Hacemos calistenia (que es como se denomina el entrenamiento con nuestro propio peso libre)... Todo depende de la edad y competencias que tengan los niños. No es lo mismo un niño de 3, 4, 5 años, que uno de 6, 7, 8 que otro de 10 a 12 o los de 14 a 16.

¿Hay, por último, una edad óptima para empezar a entrenar fuerza?

Cualquiera. Desde los 3 meses ya se puede estimular a los niños a nivel sensorial, incluso quizá un poco antes. Pero si hablamos de empezar a entrenar, cuanto antes, siempre y cuando tengamos conocimiento. Y si no tenemos conocimiento de cómo hacerlo hay que buscar a profesionales pero desde que tenemos tres meses. Nosotros entrenamos niños desde los 3 años, ¿hasta qué edad? Hasta los 16, 18 años. Y, ¿hasta cuándo? Hasta los últimos días de nuestra vida para envejecer de la mejor forma posible y lo más funcional