Vuelta al cole: los 8 errores que cometen los padres

El comienzo del curso escolar es una etapa sensible para los hijos, sobre todo para los más pequeños porque se produce un cambio en las rutinas y se activan muchas emociones. Para ayudarles a afrontar la situación, poder regularse y vivir esta transición de la mejor manera posible, Bárbara Zorrilla Pantoja, especialista en Psicología sanitaria y social en el Centro Psicoterapia Integral y miembro de Top Doctors Group, asegura que es esencial que evitemos cometer los siguientes errores, muy comunes en las familias:

1. No hacer nada

Una cosa es confiar en la capacidad de adaptación infantil, y otra cosa es pensar que no necesitan nuestro apoyo y orientación en un momento de reajuste tan importante como este. Los hijos requieren acompañamiento físico y emocional en una etapa tan especial como esta.

2. Restar importancia a sus emociones

Es normal que se sientan nerviosos, preocupados e incluso asustados y, precisamente por eso, necesitan que sus figuras de apego entiendan y validen sus emociones, por lo que habrá que evitar frases del tipo «no es para tanto» o «ya has pasado por esto y todo irá bien»... que generan sensación de incomprensión.

3. No anticiparse y retomar de golpe horarios y actividades

Los niños necesitan anticipar lo que va a pasar porque les brinda seguridad emocional. La predictibilidad les da tranquilidad y confianza, pero volver de manera abrupta a madrugar y a mantener horarios estrictos no les ayuda a regularse, sino que generará más resistencias.

4. Transmitir preocupación excesiva

Hablar sólo del colegio, mantener una actitud ansiosa, trasladar nuestras preocupaciones y cargarles con nuestras expectativas con frases del tipo «a ver si empiezas ya el cole que no hay quien te aguante en casa» o «espero que este año apruebes todo por fin», van a generar en ellos presión y nerviosismo. Por lo tanto, lo que necesitan en un momento como este es que los padres les transmitan calma y confianza.

5. Centrarse en el rendimiento y obviar el resto de aspectos

Muchas familias se centran sólo en los aspectos académicos sin tener en cuenta otros aspectos relacionados con el colegio y que son de igual importancia como las áreas social y emocional. Los niños necesitan sentirse seguros y conectados emocionalmente a la vez que atendemos a lo que a ellos les preocupa, por eso es importante preguntar por las amistades y por cómo se van sintiendo, y no exclusivamente sobre las tareas escolares.

6. Tratar a todos los hermanos por igual

Cada niño es distinto y tiene sus propios ritmos a la hora de adaptarse, cada uno tiene sus propias necesidades y sus tiempos para sentirse cómodo y seguro. Obviar esto, hacer comparaciones del tipo «mira a tu hermana que no llora» y pretender que todos gestionen igual sus emociones, perjudicará no sólo la transición hacia el inicio del curso, sino su autoconcepto.

7. Idealizar la vuelta al cole

Pintar de color de rosa la vuelta al colegio desatendiendo los posibles inconvenientes, evitar los aspectos menos positivos, y no tener en cuenta sus preocupaciones, los puede colocar en una situación de desventaja. Se trata de ser honestos y realistas para que puedan ir más preparados a la hora de afrontar los retos que irán encontrando, de validar sus preocupaciones y sintonizar sus emociones, pues así aumentarán la seguridad y confianza tanto en sí mismos como en nosotros.

8. Usar chantajes o amenazas

Muchas familias, sin conciencia del daño que generan frases como «si no pasas a la clase, te dejo aquí» o «si sigues llorando, tus amigos se van a reír de ti» las utilizan durante los primeros días del curso. Sin embargo, estas afirmaciones pueden generan daños en el vínculo con nuestros hijos e inseguridad a la hora de despedirse de nosotros y explorar el mundo. Necesitan desarrollar un estilo de apego seguro y para ello hay que brindarles afecto incondicional, respeto, presencia y coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos.

Más temas:

Psicología

Niños

Emociones

Hijos

Ver comentarios (0) Reportar un error