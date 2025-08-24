Cuatro de cada diez españoles priorizan el ocio de los más pequeños al planear las vacaciones

Mientras algunas familias están concienciándose en la vuelta a la rutina, otras muchas están en la cuenta atrás para comenzar sus ansiadas vacaciones. Sea como fuere, en lo que coinciden la mayoría de ellas es que cuando tienen hijos, las vacaciones son más placenteras cuando se organizan pensando en su ocio. Al menos así lo señala el último estudio de MSC Cruceros, 'III Radiografía del viajero actual: preferencias y su relación con los cruceros' al asegurar que 4 de cada 10 españoles priorizan el ocio de los más pequeños al planificar su veraneo; es decir, consideran esencial que haya opciones de diversión adaptadas a los niños para que toda la familia pueda disfrutar sin excepciones.

Y es que si hay algo que las familias tienen claro es que el tiempo juntos es escaso y valioso durante el resto del año. El ajetreo diario, los horarios imposibles y las agendas que nunca cuadran hacen que las vacaciones se esperen no solo con ilusión, sino también con necesidad. Según este informe, a la hora de viajar con niños, las familias valoran sobre todo poder visitar lugares interesantes y disfrutar del turismo (44%), pero también buscan opciones de ocio adaptadas a distintas edades que mantengan a los más pequeños entretenidos (41%). El precio (37%), la seguridad (32%) y la comodidad, sin preocuparse por comidas o limpieza, (30%) son otros factores clave.

En esta línea, desde MSC consideran que los cruceros se consolidan como una opción muy valorada con estos deseos de los progenitores. «La posibilidad de visitar varios destinos en un solo viaje, la comodidad de tenerlo todo a mano y la variedad de actividades a bordo para todas las edades convierten esta forma de viajar en una alternativa que encaja con las nuevas formas de disfrutar en familia», puntualizan.

Sofía Basterra, PR Manager de MSC Cruceros España, añade que, conscientes de estas necesidades de las familias que buscan que todos sus miembros disfruten independientemente de su etapa vital, «contamos con programas diseñados para cada grupo de edad, desde bebés hasta adolescentes, así como espacios y horarios adaptados a sus necesidades, garantizando seguridad, desarrollo y diversión. Por ejemplo, el Baby Club Chicco atiende a niños de seis meses a dos años con personal altamente capacitado, mientras que los Miniclub y Juniors Club LEGO están pensados para niños de 3 a 11 años con actividades creativas y educativas. Además, los clubes infantiles cuentan con horarios ampliados, nuevos programas de juegos familiares y experiencias inmersivas como espectáculos, desfiles y fiestas temáticas, combinando entretenimiento, aprendizaje y creatividad para que todos los niños vivan unas vacaciones inolvidables».

¿Son los adolescentes un nuevo foco de atención en cuanto al ocio en los viajes familiares?

Los adolescentes son cada vez más protagonistas. Sabemos que ya no son niños, pero todavía no son adultos, y necesitan encontrar su propio lugar. Por eso hemos ampliado los horarios de sus clubes y renovado el Teens Club con experiencias como Silent Disco, Golden Party o Quiz O'clock, además de más opciones deportivas. Queremos darles ese espacio donde puedan socializar, divertirse y sentirse parte de la experiencia familiar. Para ellos contamos también con los Young Club y Teens Club, para adolescentes de 12 a 17 años, ofrecen experiencias más independientes para los jóvenes.

¿Qué tipo de actividades son las más demandadas?

Hoy en día, las familias buscan actividades que sean emocionantes, participativas y novedosas, pero también que todos puedan disfrutar juntos, sin que nadie se quede atrás. Los parques acuáticos, las zonas LEGO®, los simuladores de Fórmula 1 o el cine 4D siguen siendo los grandes favoritos en nuestro barcos. También son un éxito los programas de juegos familiares, como MasterChef at Sea Juniors, MSC Dance Crew, o los nuevos World Quest y Caravaggio, así como los espectáculos de Guinness World Records®, que ahora se ofrecen en 16 barcos. Actividades como LEGO® Family Game Show o DOREMIX Family Disco permiten que padres e hijos se diviertan juntos y compartan momentos únicos. Son experiencias que crean recuerdos que duran mucho más allá de los días que disfrutan de su crucero.

¿Cómo valoran los padres la seguridad de sus hijos cuando realizan actividades sin su presencia?

La seguridad siempre ha sido y será un elemento fundamental para las familias y para nosotros. Todos los clubes infantiles y juveniles cuentan con personal altamente capacitado y protocolos claros. Desde los bebés de seis meses hasta los adolescentes de 17 años, cada grupo tiene espacios adaptados y supervisión constante. Esto permite que los padres puedan dejar a sus hijos en las actividades con total tranquilidad, y al mismo tiempo disfrutar de su tiempo libre, sabiendo que sus hijos están seguros y atendidos profesionalmente.

¿Existe una mayor preocupación por ofrecer también planes de ocio en los que participe toda la familia unida?

Viajar en familia no solo significa que cada uno tenga su espacio, sino también crear recuerdos compartidos. Por ello ofrecemos actividades como LEGO® Family Parade, LEGO® Family Game Show, fiestas familiares como Doremiland o las actividades de Guinness World Records®. Además, contamos con iniciativas educativas en colaboración con la Fundación MSC que permiten que padres e hijos participen juntos en proyectos de conservación marina. Este equilibrio entre experiencias individuales y momentos colectivos garantiza que todos los miembros de la familia disfruten y se conecten durante sus vacaciones.

Ver comentarios (0) Reportar un error