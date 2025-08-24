¿Es bueno que los niños anden descalzos?

En verano, con las altas temperaturas, es muy habitual querer ir con calzado que deje al máximo posible los pies al aire y, en muchos casos, los más pequeños de la casa optan directamente por andar descalzos. Pero, ¿es conveniente para ellos, sobre todo teniendo ... en cuenta que sus pies están en pleno desarrollo y crecimiento'?

Según Héctor Nebot, cofundador y responsable técnico de Zapato Feroz, sí es adecuado. «Es una necesidad motriz natural. Ir descalzo mejora el equilibrio, fortalece la musculatura del pie y favorece un desarrollo motor saludable. Siempre que el entorno lo permita, es muy recomendable».

¿Por qué se quitan el calzado constantemente?

Porque les molesta. Si un niño se quita los zapatos, probablemente el calzado no le resulta cómodo, le aprieta o limita su movimiento. Es una señal clara a la que hay que prestar atención. Además, pensemos por un momento qué solemos hacer muchos adultos al llegar a casa, pues, eso, quitarnos los zapatos, ya que nos libera, nos gusta, nos relaja.

¿Qué riesgos tiene esta práctica?

Hay que ser prudentes y tener en cuenta que se pueden producir cortes por los objetos que estén en el suelo; quemaduras o irritaciones por caminar sobre superficies muy calientes o ásperas (aceras, suelos de goma); infecciones, si pisan agua estancada o sucia y tienen alguna herida en los pies... Pero, en verano, si andan en entornos seguros como la playa, césped o suelos limpios de interior, no hay riesgos significativos.

¿Y beneficios?

Hay unos cuantos:

Mayor propiocepción y control postural.

Desarrollo neuromotor más eficaz.

Mejora del equilibrio y coordinación.

Fortalecimiento muscular.

Mayor conexión sensorial con el entorno.

¿Cómo evitar infecciones en piscinas o zonas húmedas?

Para prevenir infecciones en estos entornos es importante utilizar escarpines de neopreno para zonas públicas, chanclas puntuales y bien higienizadas, secar bien entre los dedos de los pies después de cada baño, revisar la piel a diario y evitar caminar por duchas públicas o vestuarios descalzos.

¿Qué recomendaciones realistas haría a las familias?

Permitir que el niño vaya descalzo en casa, en la playa o el parque si el terreno es seguro. También deben alternar con calzado respetuoso si se va a caminar sobre superficies peligrosas. A la hora de comprar calzado deben elegir aquel que sea cómodo, lavable y versátil, así como combinar diferentes tipos de calzado en función de las necesidades. Y sobre todo que intenten observar a su hijo: si un niño está feliz descalzo, es que su cuerpo se lo está pidiendo.