Enfado en Ferraz por la pérdida de peso en el día a día de Moncloa

La dimisión de Francisco Salazar, tras ser señalado como autor de un presunto acoso a varias mujeres, obligó a Pedro Sánchez a remodelar el equipo con el que trabaja en el Palacio de La Moncloa. Salazar, que fue uno de los hombres claves en ... su ascenso a nivel orgánico, era el último 'pata negra' socialista en la zona noble de la Presidencia del Gobierno. Con su salida, el mismo día que iba a ser nombrado hombre fuerte del partido tras el encarcelamiento de Santos Cerdán, Sánchez optó por remodelar su gabinete con más perfiles técnicos que políticos. Distanciando así, aún más, al partido del Gobierno. Provocando un cierto enfado en Ferraz por quedarse fuera del día a día de las decisiones gubernamentales.

La «profesionalización» del gabinete del Presidente, como lo ha bautizado un colaborador de Sánchez, empezó hace justo un año, cuando relevó a su entonces director, Óscar López, por un casi desconocido Diego Rubio. El joven extremeño, que llegó a Moncloa años antes de convertirse en el primer secretario de Estado, tiene un perfil técnico muy marcado y con poca conocimiento de la batalla comunicativa. Rubio, además, es muy cercano a Iván Redondo, un nombre que sigue levantando ampollas en un PSOE que siempre defendió que «no es de los nuestros». Esa es la principal crítica que le hacen también en el partido a Pedro Sánchez.

En el cuartel general de Ferraz lamentan que «no tenemos información directa de lo que pasa» en la cocina de la Moncloa. Tampoco capacidad real de influir en cuestiones que se deciden en los despachos del complejo presidencial. Donde se cuece todo. Algo que no era así hasta septiembre del año pasado, con López y su adjunto, Antonio Hernando, ambos con una hoja de servicios en el partido dirigiendo el equipo de colaboradores de Sánchez y frecuentando a menudo la sede federal. Ahora ambos están al mando del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, es decir, lejos de La Moncloa.

En la sede de la Presidencia, pero en un edificio distinto al que alberga el gabinete, «solo queda de pura cepa Félix Bolaños», dice una dirigente. Y aunque el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sigue influyendo sobre Sánchez, la cantidad de competencias que dependen de él tampoco le permiten estar muy encima de cuestiones más del día a día. Bolaños y el propio presidente son, según esta misma dirigente, «los únicos puentes con Ferraz». A lo que añade que «tampoco se les puede estar llamando para cualquier cosa».

Adiós a los 'maitines'

Hubo una época en que cada lunes a las nueve de la mañana Sánchez reunía en el Palacio de La Moncloa a su núcleo duro. Unos encuentros que no se demoraban más de una hora. En las diferentes etapas, entre la moción de censura y ahora, en este tipo de reuniones han participado ministros como Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Isabel Rodríguez, Pilar Alegría, Félix Bolaños o María Jesús Montero.

Pero también dirigentes de peso, sin cartera gubernamental, como Adriana Lastra o Santos Cerdán, así como los sucesivos jefes del gabinete del presidente. Desde hace unos meses, precisamente desde la salida de Óscar López de la Moncloa, cuando dicen «hubo la mejor coordinación y sintonía entre el Gobierno y el partido», los 'maitines' apenas se celebran. Y, cuando se producen, ni tienen la misma importancia que antes ni participan en ellos tantas personas.

Académicos en ciencia política, sociología y economía ocupan a día de hoy los despachos más cercanos a Pedro Sánchez. Comandados por Diego Rubio, afines ideológicamente al PSOE pero sin carrera interna, los nuevos 'fontaneros' del Gobierno trabajan de espaldas al partido.

Junto a Rubio la persona más cercana al presidente es la secretaria genral, Judit González. El equipo técnico lo conforman José Fernández Albertos, secretario general de Política Nacional -que asumió entre sus funciones parte de las que tenía encomendadas Salazar-, competencias que también recogió la nueva secretaria general de Relaciones Institucionales y Ciudadanía, Ana Ruipérez. Enma Aparici es la secretaria general de Asuntos Exteriores, Lydia del Canto la secretaria de Estado de Comunicación, Ángel Alonso, director adjunto del gabinete y Jorge Pérez Naharo, exconsejal del PSOE en Alcorcón, jefe de gabinete del jefe de Gabinete.