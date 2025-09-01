Suscribete a
Enfado en Ferraz por la pérdida de peso en el día a día de Moncloa

Con la dimisión de Salazar, Sánchez ha apostado por perfiles técnicos y no de partido

Pilar Alegría pierde fuerza en el núcleo duro del presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en junio en Ferraz
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en junio en Ferraz
Joan Guirado

Joan Guirado

La dimisión de Francisco Salazar, tras ser señalado como autor de un presunto acoso a varias mujeres, obligó a Pedro Sánchez a remodelar el equipo con el que trabaja en el Palacio de La Moncloa. Salazar, que fue uno de los hombres claves en ... su ascenso a nivel orgánico, era el último 'pata negra' socialista en la zona noble de la Presidencia del Gobierno. Con su salida, el mismo día que iba a ser nombrado hombre fuerte del partido tras el encarcelamiento de Santos Cerdán, Sánchez optó por remodelar su gabinete con más perfiles técnicos que políticos. Distanciando así, aún más, al partido del Gobierno. Provocando un cierto enfado en Ferraz por quedarse fuera del día a día de las decisiones gubernamentales.

