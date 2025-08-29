Aitor Esteban carga contra Sánchez y acusa al PSOE de «agarrarse al poder como una lapa» «No importa si hay presupuestos, inventa y pone sobre la mesa planes de regeneración, no importa que no tenga mayoría», dice el presidente del PNV en el primer mitin del curso político

Acostumbrado en los últimos meses a mantener un perfil bajo en sus declaraciones sobre el PSOE, este viernes Aitor Esteban ha sorprendido cargando con dureza contra los socialistas en el primer mitin del curso político que su partido ha celebrado en Zarauz (Guipúzcoa). El presidente del PNV ha acusado a los socialistas de «agarrarse al poder como una lapa», tras señalar también al Partido Popular, al que ha calificado de «ciénaga de insulto y mentira», en respuesta al secretario general del PP, Miguel Tellado, que el lunes llamó «trampantojo» a los nacionalistas.

Si bien el choque con los populares viene de atrás, no es así la acusación sobre el partido que lidera Pedro Sánchez, a quien el PNV hizo presidente con sus votos tras las elecciones de julio de 2023. «No importa si hay presupuestos, inventa y pone sobre la mesa planes de regeneración, no importa que no tenga mayoría para gobernar....«, ha dicho Esteban.

El líder de los nacionalistas ha afirmado después que van a ser «constructivos en las instituciones vascas» –PNV y Partido Socialista de Euskadi (PSE) gobiernan en coalición en la región–, pero ha advertido que no van a «consentir que desde Madrid se impongan políticas». Hacía referencia a unas palabras de la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, defendiendo un centro de refugiados en Vitoria. Es evidente que lo que diga ella lo hace en nombre del Gobierno de España y el PNV no está de acuerdo con el modelo de la residencia Arana en Gasteiz«, ha puntualizado.

Sin embargo, el ataque de Esteban ha estado lejos de centrarse en la figura de Garmendia. Antes, también ha mencionado a la ministra de Defensa, Margarita Robles. «Ha acusado a las comunidades autónomas del PP de no ejercer sus competencias. Es posible que haya sido así. Cuidado con pretender con esta excusa centralizar competencias que pertenezcan al País Vasco o Navarra. No vamos a permitir que se retroceda ni un ápice», ha dicho.