El Gobierno publicará un nuevo contrato de redes para Defensa tras cancelar uno que iba a usar equipos de Huawei

En plena crisis diplomática con EE.UU. por la adjudicación por parte del Ministerio del Interior de un contrato con la compañía china Huawei para gestionar escuchas policiales, al gobierno de Pedro Sánchez le ha estallado una nueva polémica relacionada con esta empresa al cancelar el Ministerio para la Transformación Digital un contrato a Telefónica para cuya ejecución también se iban a utilizar equipos de la tecnológica china.

Exactamente, se trata de la renovación de parte de la infraestructura de RedIRIS, una red de fibra óptica dependiente de la empresa pública Red.es -ligada al departamento que dirige Óscar López- y que cubre miles de kilómetros a lo largo y ancho de la Península, con el objetivo de ofrecer comunicaciones avanzadas a centros educativos.

El caso es que entre RedIRIS también presta servicio al Ministerio de Defensa, de ahí la polémica que ha suscitado el anuncio por parte de Transformación Digital de que iba a cancelar el contrato, una información que fue adelantada por 'Cinco Días' y que llega unas semanas después de que las relaciones del Gobierno de Pedro Sánchez con Huawei desencadenaran una crisis diplomática con EE.UU.

Hay que recordar que el contrato con el gigante tecnológico chino para el almacenamiento y gestión de escuchas policiales en España ha llevado al Congreso de Estados Unidos a exigir a la Casa Blanca que revise su política de cesión de datos de inteligencia con nuestro país y a la exigencia por parte de la Administración Trump de que se cancele ese contrato. EE.UU. considera que contratar a la empresa para el manejo de información sensible es tanto como compartir secretos con Pekín, dado que Huawei, como todas las empresas de su país, está obligada por ley a suministrar información al gobierno comunista.

De ahí, por tanto, la polémica por la abrupta cancelación de un contrato por parte de Transformación Digital. El ministerio ha sido escueto a la hora de justificar la decisión, que atribuye a «motivos de estrategia digital y autonomía estratégica». A su vez, Transformación Digital ha asegurado que va a proceder a elaborar y publicar un nuevo contrato para renovar el equipamiento de una tercera parte de la RedIRIS «con nuevo equipamiento dado que el actual está finalizando su ciclo de vida útil», han señalado fuentes de la cartera que dirige Óscar López a Europa Press.