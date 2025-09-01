Suscribete a
Pilar Alegría pierde fuerza en el núcleo duro del presidente del Gobierno

En el último congreso socialista, la ministra de Educación se quedó sin ningún cargo orgnánico

Enfado en Ferraz por la pérdida de peso en el día a día de Moncloa

La ministra de Educación, Pilar Alegría, en la Cumbre Mundial de Docentes en Chile
La ministra de Educación, Pilar Alegría, en la Cumbre Mundial de Docentes en Chile EFE
Joan Guirado

Joan Guirado

Estuvo llamada a todo antes del 41 Congreso Federal. Algunos incluso la situaban como la nueva secretaria de Organización del PSOE si, como finalmente no ocurrió, Pedro Sánchez optaba por relevar en el cónclave de Sevilla a un ya señalado Santos Cerdán. ... Pero finalmente la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, a la que otros dirigentes movían como sustituta de Sánchez en abril del año pasado cuando el propio presidente amagó con su dimisión, se quedó sin ningún cargo en Ferraz. Viéndose obligada a aceptar la Secretaría General del PSOE de Aragón, relevando al recién desaparecido Javier Lambán, con gran parte del partido en la región en contra del 'dedazo'.

