El pueblo más barato de Asturias para comprar vivienda en 2025: 80 metros cuadrados por menos de 52.000 euros

En muchas ciudades, la compra de un piso o una casa es algo prácticamete impensable para muchos. Y es que el precio de la vivienda no para de subir. En concreto, adquirir una propiedad en España ya no baja de los 200.000 euros.

Sin embargo, hay una zona de nuestro país en la que se puede conseguir una vivienda a más barata que en otros lugares. Ejemplo de ello es Asturias. En esta comunidad autónoma el precio medio del metro cuadrado es de 1.612 euros, según un estudio realizado por Idealista que recoge datos de agosto de 2025.

En las ciudades más grandes como Llanes, Oviedo o Gijón, el coste del metro cuadrado está por encima de la media, pues supera los 2.000 euros.

Precio del metro cuadrado en algunos municipios de Asturias Avilés : 1.584 euros el metro cuadrado.

Navia : 1.396 euros el metro cuadrado.

Ribadedeva : 1.507 euros el metro cuadrado.

Cangas de Onís : 1.388 euros el metro cuadrado.

Vegadeo : 818 euros el metro cuadrado.

Corvera de Asturias : 1.116 euros el metro cuadrado.

Laviana : 754 euros el metro cuadrado.

Lena: 863 euros el metro cuadrado.

Estos son algunos ejemplos, pero hay una localidad en la que es posible comprar una casa de 80 metros cuadrados por menos de 52.000 euros. Eso sí, es para aquellos que quieran huir de las grandes urbes.

El pueblo de Asturias más barato para comprar una vivienda en 2025

El concejo del Principado de Asturias en el que es más barato comprar una vivienda es San Martín del Rey Aurelio. Limita por el norte con Siero, al este con Laviana y Bimenes, al oeste con Langreo y al sur con Mieres y con Laviana. La capital está formada por tres distritos: Sotrondio, El Entrego y Blimea. En total, la localidad suma 15.405 habitantes, según detalla el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El municipio destaca, especialmente, por estar próximo al río Nalón, por sus pozos y castilletes, la minería, su naturaleza y la gastronomía.

El precio del metro cuadrado en San Martín del Rey Aurelio es de 648 euros. Por lo tanto, una casa de 80 metros cuadrados saldría por 51.840 euros.