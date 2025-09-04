El pueblo más barato de Galicia para comprar una casa en 2025: 20.000 euros y 140 metros cuadrados

Son muchos los que sueñan con comprarse una casa. Sin embargo, adquirir una se ha convertido en un auténtico imposible. En España, el metro cuadrado roza los 2.500 euros de media, según los datos del último informe elaborado por el portal Idealista.

A pesar de que esta subida ha ocurrido de manera generalizada en todo el país, siempre quedan algunos sitios donde es posible encontrar un hogar a un precio más barato. Ejemplo de ello es Galicia. Aunque el coste medio del metro cuadrado en esta comunidad autónoma es de 1.465 euros, hay pueblos allí en los que se venden viviendas de 140 metros cuadrados por 20.000 euros.

Orense, la provincia de Galicia más barata para comprar una casa

El precio medio del metro cuadrado en Galicia es de 1.465 euros, según un estudio de 'Idealista' basado en datos de agosto de 2025. Esto supone una subida de 3,9 puntos con respecto al año anterior.

El informe indica que Orense es la provincia más barata para comprar una casa. El coste medio del metro cuadrado es de 1.052 euros, 400 euros menos que la media de la comunidad autónoma y 1.446 euros menos que la media nacional (2.498 €/m2).

Además, en un pueblo de Orense se pueden comprar casas de 140 metros cuadrados por 20.000 euros. Te contamos cuál es y dónde está.

Leiro, el pueblo de Galicia más barato para comprar una casa

Leiro (Orense) es actualmente el pueblo de Galicia más barato para comprar una casa en 2025. El precio medio del metro cuadrado es de 467 euros.

Mediante una búsqueda en Idealista, podemos comprobar que hay en venta una casa de 140 metros cuadrados por 20.000 euros. Esto quiere decir que el precio del metro cuadrado es de 143 euros.

Se trata de un inmueble «rústico» situado en Lugar Paredes, 28. Este cuenta con cinco habitaciones, un baño, garaje, terraza y una parcela de 240 metros cuadrados.

Idealista

Con un total de 1.481 habitantes y ubicado en la comarca del Ribeiro, Leiro es el lugar ideal para aquellos que quieren huir del caos de las grandes ciudades y estar rodeados de naturaleza.