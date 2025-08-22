Un experto en inversión inmobiliaria explica por qué no interesa solucionar el problema de la vivienda en España: «Te quedas sin votantes»

Un experto en inversión inmobiliaria explica por qué no interesa solucionar el problema de la vivienda en España: «A lo mejor te quedas sin votantes»

El precio de la vivienda no baja de los 200.000 euros para más de media España. Hasta cinco comunidades autónomas y 11 capitales de provincia han superado este 2025 el valor de las casas de segunda mano por encima del que tenían en 2007.

En Andalucía, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid los inmuebles son más caros que hace 18 años. Los datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa indican que el coste mensual del metro cuadrado se sitúa en 2.673 euros.

Esta situación ha provocado que tener una casa o un piso solo esté al alcance de unos pocos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿cómo es posible que haya tantas personas que no puedan acceder a un hogar?

Uri Vyce, que él mismo se define como un «apasionado del emprendimiento y de las finanzas», explica por qué no interesa solucionar el problema de la vivienda en nuestro país.

El motivo por el que no interesa solucionar el problema de la vivienda en España, según un experto en inversión inmobiliaria

Uri Vyce es muy claro y explica por qué el problema de la vivienda no se soluciona en España. El experto en inversión inmobiliaria asegura que «la sociedad civil no está haciendo nada mal». «Nos han hecho creer que estamos cometiendo errores, que la culpa es de los pequeños propietarios como mi abuela, que en toda su vida ha ahorrado dinero y ahora tiene tres prisos. Es consecuencia de otra sociedad más grande», sostiene.

En su opinión, la gente debe «salir más a la calle y tener un poco más de criterio». «Los Gobiernos controlan completamente nuestra forma de pensar. Si realmente nos formáramos un poco, entenderíamos que el problema real del acceso a la vivienda y de por qué los precios suben es un tema puramente económico y de mercado. Se arregla con oferta, formentando e incentivando y no metiendo mano», declara.

Sin embargo, Vyce considera que hay recursos de sobra para poner fin a esta situación. «El dinero está. Estamos en récords absolutos máximos de recaudación de impuestos», señala.

El sistema es tan perverso a día de hoy que estamos muy lejos de la solución real» Uri Vyce Experto en inversión inmobiliaria

No obstante, el experto confirma que a los políticos no les interesa. «Si solventas el problema, te quedas sin votantes. Si tú lo que quieres es mantenerte en el poder, que es lo que busca toda la clase política, necesitas tener ciertos problemas enormes, explicarlos, poner un enemigo común y captar una masa que te permita seguir ahí», asegura.

«El sistema es tan perverso a día de hoy que estamos muy lejos de la solución real, que es poner el foco en otros sitios», concluye.