Gonzalo Bernardos dice lo que muchos piensan sobre los nuevos inversores inmobiliarios en España: «Hay dos posibilidades...»

La vivienda se ha convertido en el principal problema para los ciudadanos y los principales partidos políticos. Según varios informes, la preocupación por este bien se ha duplicado en los últimos tres años.

La primera encuesta del CIS de este año 2025 ya situó a la vivienda como la gran preocupación de la sociedad española, tras alcanzar su nivel más alto desde 2008, mientras que tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el Partido Popular que lidera Alberto Núñez-Feijóo, formación de referencia en la oposición, presentaron una batería de propuestas para combatir esta crisis que se ceba principalmente con los jóvenes, para quienes un bien básico como este se ha convertido en un lujo.

El precio del alquiler está más alto que nunca en España

El precio de la vivienda en España subió cerca de un 12,2% en el primer trimestre de este 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, otras fuentes, como Fotocasa, señalan que la subida fue del 11,7% en abril, y datos más recientes de Idealista indican que el precio ha subido un 14,8% en agosto.

Así las cosas, el alquiler medio en España roza los 1.000 euros, lo que supone casi la mitad del sueldo de una persona de entre 25 y 34 años. La proporción es incluso mayor en doce grandes ciudades españolas. Estas cuantías, inasumibles para muchos, retrasan cada vez más la edad a la que los jóvenes se emancipan y hacen que compartir piso sea cada vez más habitual entre los treintañeros.

En este convulso contexto, el reconocido economista y profesor universitario Gonzalo Bernardos, quien ha logrado consolidarse como una de las figuras más visibles en los programas de actualidad, análisis y debate, ha dejado un mensaje bien claro en su perfil de X (antes Twitter) para todos los creadores de contenido que se definen como inversores milagro por su facilidad para sacar rentabilidad con un sueldo medio.

No os dejéis engañar por charlatanes de feria q dicen que con un salario 2.000 € han podido comprar 6, 8 o 17 pisos gracias al endeudamiento con banco. Si han conseguido crédito, es para la compra de uno. Hay dos posibilidades: no los tienen o el dinero lo ha puesto su familia. — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) September 2, 2025

Gonzalo Bernardos, en contra de los «charlatanes» que defienden las inversiones milagro

El Doctor en ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Barcelona ha advertido del peligro de este tipo de «charlatanes» del sector inmobiliario que dicen «que con un salario 2.000 euros han podido comprar 6, 8 o 17 pisos gracias al endeudamiento con banco».

«Si han conseguido crédito, es para la compra de uno. Hay dos posibilidades: no los tienen o el dinero lo ha puesto su familia», sentencia el experto en las redes sociales, en un comentario con más de 40 mil visualizaciones. Y es que según el experto con ingresos medios y sin respaldo familiar parece prácticamente imposible acumular tantas viviendas mediante deuda bancaria.