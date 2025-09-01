El pueblo más barato del País Vasco para comprar una casa en 2025: 140.00 euros y 390 metros cuadrados

Conseguir comprar una vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de muchos españoles. Un estudio mensual del portal especializado pisos.com refleja que el precio de la vivienda en España fue de 2.409 euros por metro cuadrado en julio de 2025, marcando una subida del 0,15% con respecto al mes anterior. Frente a julio de 2024, el ascenso se sitúa así en el 4,05%.

Atendiendo al último índice de precios inmobiliarios de idealista, el precio de la vivienda usada en España ha registrado una subida del 14,7% interanual durante el mes de julio, situándose en 2.471 euros/m2.

Estas cifras suponen una subida de un 5,1% en los tres últimos meses, de un 1,4% con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada en España desde que el citado portal tiene registros.

Estos datos también indican que todas las Comunidades Autónomas han visto encarecido el precio de la vivienda con respecto al año anterior.

Si nos fijamos en las que más han podido notar este incremento nos encontramos la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y Cantabria. Donde menos se ha notado que han subido los precios, según Idealista, ha sido en Extremadura, Navarra, La Rioja y Castilla y León.

El precio de la vivienda en el País Vasco

El precio del metro cuadrado en el País Vasco es de 3.263 euros, muy por encima de la media nacional. Esto supone un incremento en la región del 10,8% con respecto a 2024, cuando el coste era de 2.901 euros, según datos recogidos por Idealista.

De todas sus provincias, la más barata es Álava, aunque el coste del metro cuadrado está completamente disparado. En concreto, hay que pagar por él unos 2.382 euros de media.

Precio medio de la vivienda en las provincias del País Vasco Álava: 2.382 €/m2

Guipúzcoa: 3.990 €/m2

Vizcaya: 3.143 €/m2

A pesar de que Álava es la zona del País Vasco donde, a priori, parece más asequible comprar un inmueble, el pueblo más barato donde hacerlo no se encuentra aquí. Dicha localidad se ubica en Vizcaya y en él se pueden encontrar buenas ofertas para comprar vivienda.

El pueblo más barato del País Vasco para comprar una casa

Berriz, perteneciente a la provincia de Vizcaya, es el pueblo más barato del País Vasco para comprar una casa este 2025 según los datos disponibles de Idealista. El precio del metro cuadrado es de 1.793 euros, muy por debajo de la media de la provincia, que se ubica en 3.143 euros.

Berriz, situado en la comarca del Duranguesado en Vizcaya, es un municipio con una población cercana a 4.600 habitantes que se encuentra en el valle del río Ibaizabal. Es conocido por su patrimonio histórico, con edificios como el Palacio de Berriz, la Casa torre de Lariz y la Casa torre Arria, además de antiguas ferrerías y molinos que hoy son centrales eléctricas.

Volviendo a su oferta inmobiliaria, al hacer una sencilla y rapida búsqueda en el portal pisos.com, podemos comprobar que en Berriz una de las viviendas más baratas de las 18 anunciadas es una casa de 390 metros cuadrados por 140.000 euros, consta de ocho habitaciones y tres baños y se encuentra en una zona céntrica, siendo conveniente reformar parte de la vivienda y el anuncio especifica que se encuentra «fuera de ordenación», por lo que añaden posibilidad de negociar el precio.