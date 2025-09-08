Suscribete a
La máquina es Alcaraz: avasalla a Sinner y levanta su sexto Grand Slam en el US Open

La máquina es Alcaraz: avasalla a Sinner y levanta su sexto 'grande' en el US Open

US Open 2025

El triunfo del español le pone por delante en la rivalidad que ambos mantienen y en la cima del tenis mundial

Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

La inteligencia artificial se lo come todo. Pero no hay verso, melodía, tacto de la piel, guiso de carrilleras o cualquiera de las otras cosas por las que merece la pena vivir en las que la máquina haya superado al hombre. Tampoco en tenis, otra ... de las cosas que merece la pena vivir para ver, sobre todo si Carlos Alcaraz se enfrenta a Jannik Sinner en la final de un Grand Slam. Ocurrió este domingo en el último episodio del US Open, y el hombre-Alcaraz pudo con la máquina-Sinner con un tenis indómito, salvaje. Su triunfo ante el italiano (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) le pone por delante en la rivalidad que ambos mantienen: a sus 22 años, sale de Nueva York con seis 'grandes' -dos más que Sinner- y como número uno del mundo.

