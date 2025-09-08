Suscribete a
Tenis
La máquina es Alcaraz: avasalla a Sinner y levanta su sexto Grand Slam en el US Open

Tenis / US Open

Alcaraz, un número 1 de estabilidad y madurez

El murciano se sienta en el trono de la ATP tras superar un nuevo nivel: mejorar en lo tenístico y, sobre todo, en lo emocional y la regularidad

La máquina es Alcaraz: avasalla a Sinner y levanta su sexto 'grande' en el US Open

Alcaraz - Sinner: resultado, ganador y reacciones al resultado de la final del US Open 2025, en directo

Carlos Alcaraz, durante la final del US Open
Carlos Alcaraz, durante la final del US Open AFP
Laura Marta

Laura Marta

Confirma Carlos Alcaraz su progresión hacia el tenista completo, total, perfecto, infranqueable. Gana en el US Open su sexto Grand Slam, segundo en Nueva York, con una muestra de su crecimiento: sin perder ningún set hasta la final, sin desequilibrios emocionales ni tenísticos ... , sin altibajos ni cambios de humor que lo obligaran a desgastarse, exigirse, necesitar más. Es, hoy por hoy, el límite del tenis, maduro en sus expresiones y sus actuaciones, sin fluctuar ni por exceso ni por defecto. Aprendida la lección de ganar sin exhibir demasiadas cabriolas e incluso sin jugar bien, Alcaraz pone el tenis en otra dimensión en la que ni siquiera este Jannik Sinner le alcanza esta vez.

