Alcaraz, un número 1 de estabilidad y madurez

Confirma Carlos Alcaraz su progresión hacia el tenista completo, total, perfecto, infranqueable. Gana en el US Open su sexto Grand Slam, segundo en Nueva York, con una muestra de su crecimiento: sin perder ningún set hasta la final, sin desequilibrios emocionales ni tenísticos ... , sin altibajos ni cambios de humor que lo obligaran a desgastarse, exigirse, necesitar más. Es, hoy por hoy, el límite del tenis, maduro en sus expresiones y sus actuaciones, sin fluctuar ni por exceso ni por defecto. Aprendida la lección de ganar sin exhibir demasiadas cabriolas e incluso sin jugar bien, Alcaraz pone el tenis en otra dimensión en la que ni siquiera este Jannik Sinner le alcanza esta vez.

Desde ese 2022 en el que se coronó por primera vez en un grande la evolución ha sido en todos los aspectos. Fue el número 1 más joven pero quedaba mucho por crecer. Ha ido paso a paso, pero se notan los resultados sobre todo en este 2025. Cambiados aspectos técnicos como el saque, modificado desde el principio de curso ese movimiento de pies, de brazo, de lanzamiento que a veces le costó algún disgusto, pero que ahora lo lleva a unos números de vértigo: solo le han roto el servicio dos veces antes de la final.

Pero el cambio más sustancial está sin duda en la actitud, la emoción y la estabilidad mental. Así lo explicaba Juan Carlos Ferrero estos días: «Mentalmente lo estoy viendo mejor que nunca, a nivel de concentración, a nivel de solidez. Sabemos que técnicamente es muy muy bueno, y lo que siempre hemos ido trabajando es esa constancia a la hora de no tener esos pequeños altibajos».

En números significa que Alcaraz ha tenido una media de seis errores no forzados por set. Por sensaciones, hizo con sus rivales lo que quiso sin exprimirse ni exhibirse. «Trabajo desde hace tiempo en no perder la concentración; terminar el partido al mismo nivel que empiezo. Estoy madurando», afirma el murciano, consciente de que hay magia para resolver problemas, pero que la regularidad y la consistencia llevan más lejos.

Llega hasta el número 1, pues este segundo título en Nueva York también le cede el cetro del tenis, arrebatado a Sinner que lo defendía desde junio de 2024. Es la cuarta vez que el español se sienta en el trono de la ATP. Se estrenó un día como hoy de 2022, también tras levantar el trofeo en Flushing Meadows (ante Casper Ruud). Y repitió en diferentes momentos de 2023: marzo, mayo y junio, en disputa directa con Novak Djokovic. Pero había sido imbatible Sinner en sus 65 semanas de liderato. Lo que espoleó a Alcaraz que ambicionaba ese número 1 desde hacía tiempo aunque sin olvidar que los títulos eran más importantes. Sabía el murciano que todo iría seguido: éxitos en los torneos y escalada hacia las alturas. Le llega por partida doble en este último Grand Slam del curso en el que demuestra un salto de madurez y estabilidad que lo hace un tenista todavía más completo, más evolucionado, mejor. Y con margen para seguir más allá.