Así queda el ranking de la ATP tras el triunfo de Alcaraz en el US Open

Sonríe de oreja a oreja Carlos Alcaraz porque celebra a lo grande su sexto Grand Slam. El segundo en el US Open que tan buenos recuerdos le trae. Aquí conquistó el primero, ante Casper Ruud, y de paso se convirtió en líder del tenis, el más joven de la historia. Han pasado tres años, tres temporadas de crecimiento y confirmación de que aquel éxito no iba a ser esporádico sino el inicio de un dominio abrumador. Lo confirma este 7 de septiembre después de batir a su archienemigo, un Jannik Sinner que le ha exigido siempre mucho pero también le ha ayudado a ser mejor, especialmente en un territorio, la pista rápida, en la que el italiano parecía tener ventaja. En este 2025, dos Grand Slams para cada uno, y con todo listo para volver a pelear por ellos en los próximos años.

Entre ellos se reparten todos los grandes desde que asomara el italiano a las alturas la temporada pasada. Melbourne (2024 y 2025) y Nueva York (2024 y 2025) son dominio de Sinner; Roland Garros (2024 y 2025) es del español y Wimbledon se lo van a disputar cada curso, como han demostrado este verano. En 2023 y 2024 triunfó Alcaraz; en este 2025 fue Sinner quien besó la copa.

También se van a enfrentar, como han hecho en los últimos meses, por la atalaya de la clasificación mundial, donde asomó el español en septiembre de 2022, cuando ganó su primer US Open, y repitió en diferentes momentos: marzo, mayo y junio de 2023, en disputa directa con Novak Djokovic. Se instaló después Sinner en junio de 2024 y no había soltado la plaza hasta ahora en la que es Alcaraz el que toma el mando del tenis. Y con cierto margen porque en los próximos meses apenas defiende puntos y sí los tendrá que amarrar un Sinner que ya mira de soslayo y con ganas de revancha el trono.

Así queda el ranking de la ATP

1. Carlos Alcaraz, 11.540 puntos

2. Jannik Sinner, 10.780 puntos

3. Alexander Zverev, 5.930 puntos

4. Novak Djokovic, 4.830 puntos

5. Taylor Fritz, 4.675 puntos

6. Ben Shelton, 4.280 puntos

7. Jack Draper, 3.690 puntos

8. Alex de Miñaur, 3.545 puntos

9. Lorenzo Musetti, 3.505 puntos

10. Karen Khachanov, 3.280 puntos