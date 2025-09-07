Suscribete a
El abucheo gana a los aplausos en el regreso de Trump al US Open

En la interpretación del himno naciona se escuchó una mezcla de abucheos y aplausos cuando la pantalla gigante proyectó la figura del presidente de los Estados Unidos

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, durante la interpretación del himno de su país
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

La división política que vive EE.UU. se trasladó este domingo a la final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El público recibió primero con división de opiniones, después con bronca, al presidente del país, Donald Trump, que viajó hasta ... su ciudad para disfrutar de uno de los grandes eventos deportivos del año en EE.UU.

