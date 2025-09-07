Alcaraz - Sinner, en directo: resultado, ganador y última hora de la final del US Open 2025 hoy

20:36 Ya queda menos...

20:34 Martina Navratilova, extenista, carga contra Trump: «Son las 14:00 y más de la mitad de los asientos están vacíos»

20:32 ¡SUENA EL HIMNO DE ESTADOS UNIDOS! A pesar de la demora en la entrada, empieza a iniciarse la ceremonia de apertura.

20:32 La reventa de entradas se va de las manos

20:32 No hay ni 5.000 aficionados dentro de pista Todavía queda para empezar. Vemos que Alcaraz y Sinner siguen calentando con tranquilidad.

20:30 El trofeo de campeón está en frente de la suite en la que verá Trump el partido Debería estar en el palco presidencial, pero el presidente de Estados Unidos parece haber cambiado el protocolo.

20:29 Lo dicho, parece que se va a demorar más aún el partido Sigue la entrada abarrotada. No tiene pinta de que se va a despejar de un momento a otro... A ver que decisión toma la organización.

20:27 Se le ve tenso a Sinner...

20:27 Ferrero lo tiene claro: «Va a ser un partido muy físico»

20:25 Sinner se acerca a Federer y Djokovic Puede empatar en victorias en Grand Slam durante una temporada.

20:24 Alcaraz y Sinner son historia de la ATP Por primera vez desde que se creó el ranking ATP, los cuatro Grand Slams de una temporada los han jugado el número uno y dos del mundo.

20:23 Trump blindado por la USTA Según apuntan desde Reuters, la organización del US Open mandó un mail a las cadenas de televisión solicitando que censuraran cualquier posible protesta u otras reacciones a la presencia del presidente Donald Trump en la final masculina.

20:22 Ha habido también manifestaciones contra Trump Ante la presencia del presidente estadounidense, hace algo más de media hora comenzó una marcha contra Trump desde la estación de metro más cercana a Flushing Meadows, a unos ocho minutos andando del estadio de la final.

20:22 Un Alcaraz imprevisible contra un Sinner impecable El italiano sabe resistir la presión, mientras que el murciano es experto en improvisar genialidades en las situaciones límite.

20:21 Iván Lendl, que entregará el trofeo al vencedor Número 1 del mundo, ganó el Open de Australia de 1989 y 1990, Roland Garros en 1984, 86 y 87 y el US Open en 1985, 86 y 87. No pudo ganar Wimbledon, aunque jugó las finales de 1986 y 1987.

20:20 El segundo servicio mejorado de Carlitos puede causar estragos a Sinner Ante rivales como Lehecka no ha cedido una sola bola de break. Su segundo servicio ha mejorado muchísimo. En este torneo ha ganado 82 de sus 84 juegos al servicio, sólo le han roto Darderi y Djokovic (con su única bola de break) y ha cedido sólo 9 bolas de rotura.

20:19 Trump a su llegada al estadio

20:19 Así estaban los accesos al Arthur Ashe Stadium a las 20:00

20:18 Siguen los retrasos por la presencia de Trump Por ahora, el partido sigue previsto para las 20:30, pero no se descarta algo más de demora.

20:12 Bajo techo Además del retraso en el inicio de la final, este último partido del US Open se jugará bajo techo por la lluvia pertinaz que está cayendo en Nueva York durante todo el día. Podría favorecer un poquito más a Sinner por la velocidad de pelota que tiene, que no verá alteraciones por viento. Aunque Alcaraz sabe que será un partido muy duro y físicamente llega muy bien preparado.

20:04 Así llega Sinner Sinner, a pesar de ser considerado una máquina de rendimiento, fiabilidad y precisión, ha mostrado alguna grieta más en su camino hacia la final. Venció a Kopriva (6-1, 6-1 y 6-2), Popyrin (6-3, 6-2 y 6-2), Shapovalov (5-7, 6-4, 6-3 y 6-3), Bublik (6-1, 6-1 y 6-1), Musetti (6-1, 6-4 y 6-2) y a Auger-Aliassime (6-1, 3-6, 6-3 y 6-4).

19:48 Cómo llega Alcaraz Aunque una final entre Alcaraz y Sinner siempre es un partido que esperan los dos con ganas y de nada sirve todo lo que ha pasado en los días previos, no está mal recordar cómo llegan a este duelo. Carlos Alcaraz no ha perdido ningún set y solo le han roto el servicio en dos ocasiones. Ha ganado con contundencia a Opelka (6-4, 7-5 y 6-4), Bellucci (6-1, 6-0 y 6-3), Darderi (6-2, 6-4 y 6-0), Rinderknech (7-6 83), 6-3 y 6-4), Lehecka (6-4, 6-2 y 6-4) y Novak Djokovic (6-4, 7-6 (4) y 6-2).

19:43 Aviso de la organización

19:40 Retraso de la final La organización ha retrasado el inicio de la final del US Open, que estaba previsto para las 14.00 horas en Nueva York (20.00 horas en España), por motivos de seguridad por la asistencia de Donald Trump. En principio, el partido comenzará 30 minutos más tarde, a partir de las 20.30 horas en España.

19:36 Rivalidad Este es el decimoquinto enfrentamiento entre Alcaraz y Sinner. Es el español el que mantiene el cara a cara a favor por 9-5, aunque el último choque en un escenario grande, en Wimbledon, se lo llevó el italiano. Masters de París 2021: Alcaraz (7-6 (1) y 7-5). Wimbledon 2022 (octavos): Sinner (6-1, 6-4, 6-7 (8) y 6-3). Umag 2022 (final): Sinner (6-7 (5), 6-1 y 6-1). US Open 2022 (cuartos): Alcaraz (6-3, 6-7 (7), 6-7 (0), 7-5 y 6-3). Indian Wells 2023 (semifinal): Alcaraz (7-6 (4) y 6-3). Miami 2023 (semifinales): Sinner (6-7 (4), 6-4 y 6-2). Pekín 2023 (semifinal): Sinner (7-6 (4) y 6-1). Indian Wells 2024 (semifinal): Alcaraz (1-6, 6-3 y 6-2). Roland Garros 2024 (semifinal): Alcaraz (2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3). Pekín 2024 (final): Alcaraz (6-7 (6), 6-4 y 7-6 (3)). Roma 2025 (final): Alcaraz (7-6 (5) y 6-1). Roland Garros 2025 (final): Alcaraz (4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (2)). Wimbledon 2025 (final): Sinner (4-6, 6-4, 6-4 y 6-.4). Cincinnati 2025 (final): Alcaraz (5-0 y retirada).

19:29 Doble premio Además de conseguir otro título de renombre, para Alcaraz se repite la historia de 2022, pues también se sentaría en el trono de la ATP en caso de levantar esta noche el trofeo en Nueva York. En aquella ocasión, ganó a Casper Ruud y, de paso, se convirtió en el número 1 más joven de la historia, con tan solo 19 años. Para Sinner, su segundo título consecutivo en Flushing Meadows significaría mantener a raya al español en la segunda posición de la tabla y confirmar su dominio en el tenis una semana más, desde que atrapara el cetro mundial en junio de 2024. Aunque la pelea por el número 1 continuará hasta final de temporada, toda vez que el italiano todavía defiende muchos puntos, mientras que el español no arriesga tanto y puede amenazar el trono.

19:27 Desmarcarse o empatar Carlos Alcaraz busca el que sería su sexto título de Grand Slam, el segundo en el US Open, después de estrenar su vitrina precisamente aquí, en 2022, y sumar después Roland Garros de 2024 y 2025, y Wimbledon de 2023 y 2024. Si gana Jannik Sinner, conquistaría su quinto grande, con el que empataría con Alcaraz, que sumaría a dos Abierto de Australia (2024 y 2025), un Wimbledon (2025) y un US Open (2024).

19:25 Big 2 Por tercer Grand Slam consecutivo, el español y el italiano protagonizan la pelea por el título en el que se dirimirá la consistencia de uno y otro en la superficie rápida. En Roland Garros triunfó Alcaraz; en Wimbledon lo hizo Sinner. Y Nueva York elegirá a su campeón a partir de las 20.00 horas en España.