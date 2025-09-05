Djokovic- Alcaraz en directo: resultado, ganador y última hora del partido de semifinales del US Open hoy

21:11 ¡OVACIÓN ESPECTACULAR A CARLITOS EN SU SALIDA! Aun así, se le ve serio al murciano. Está concentrado y sabe que va a ser un partido duro.

21:11 ¡SALTA DJOKOVIC A PISTA! En breves lo hará Carlitos Alcaraz.

21:10 Alcaraz: «Hoy va a ser complicado» «Voy a tener que jugar un gran tenis. A ver que tal».

21:10 Alcaraz: «He tenido unos días para cargar pilas y descansar» «Me ha venido bien».

21:09 Djokovic: «Es un reto volver a jugar una semifinal contra los mejores del mundo» «Cada partido es especial».

21:09 No queda nada para que salgan ya los jugadores Ya están camino de la pista.

21:08 Djokovic: «Cualquiera puede llevarse el partido» «Tal y como dije, me siento lo suficientemente bien para contener a Carlos».

20:58 Juan Carlos Ferrero: «Carlos llega bien, súper motivado y con muchas ganas» «Sabemos el juego de Novak y hay que estar muy centrados tanto físicamente como mentalmente».

20:57 Es la novena cita, pero es la primera vez que se enfrentan en el US Open

20:54 Se respira ambiente de tenis en Nueva York

20:51 La ATP recuerda la icónica celebración de Novak Djokovic

20:50 La gente elige a Alcaraz como favorito para ganar el torneo

20:46 33 Grand Slams suman los semifinalistas del US Open 2025 El que más tiene, como es lógico por su veteranía, es Djokovic con 24. Después, Alcaraz suma cinco, Sinner cuatro y Auger-Aliassime, por ahora, cero.

20:44 Parece que le crece rápido el pelo a Carlitos

20:42 Jannik Sinner se enfretará a Auger-Aliassime en la otra semifinal El canadiense está siendo la revelación de esta edición del torneo estadounidense.

20:41 Sinner y Djokovic están 'on fire' El italiano y el serbio son los únicos jugadores que han llegado a todas las semifinales de los Grand Slam esta temporada.

20:40 Djokovic ha cedido tres sets En su camino, ha derrotado a Tien en primera ronda, Svajda en segunda, Norrie en tercera, Struff en cuarta y Fritz en los cuartos.

20:39 Ningún set cedido por parte de Carlitos en el US Open 2025 Hasta la semifinal contra Djokovic, Alcaraz, en este US Open, está firmando su Grand Slam más solvente. En su camino, aún no ha perdido ningún set, algo que no había conseguido nunca a estas alturas. Su nivel de confianza y de juego, como indicaba estos días nuestro enviado especial a Nueva York, Nacho Albarrán, está por las nubes.

20:35 Los dos Wimbledon de Alcaraz fueron ante Djokovic

20:34 Alcaraz pierde por dos ante Djokovic El serbio gana por 5 a 3 el duelo directo con el murciano, si tenemos en cuenta las ocho veces en las que se han visto las caras ambas estrellas.