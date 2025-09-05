Directo Tenis
Djokovic- Alcaraz en directo: resultado, ganador y última hora del partido de semifinales del US Open hoy
US Open | Semifinales
Sigue en directo el partido entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, el resultado, quién es el ganador y la última hora del partido de semifinales del US Open
Alcaraz vs Djokovic: las claves de una semifinal para sellar el cambio de guardia
¡OVACIÓN ESPECTACULAR A CARLITOS EN SU SALIDA!
Aun así, se le ve serio al murciano. Está concentrado y sabe que va a ser un partido duro.
¡SALTA DJOKOVIC A PISTA!
En breves lo hará Carlitos Alcaraz.
Alcaraz: «Hoy va a ser complicado»
«Voy a tener que jugar un gran tenis. A ver que tal».
Alcaraz: «He tenido unos días para cargar pilas y descansar»
«Me ha venido bien».
Djokovic: «Es un reto volver a jugar una semifinal contra los mejores del mundo»
«Cada partido es especial».
No queda nada para que salgan ya los jugadores
Ya están camino de la pista.
Djokovic: «Cualquiera puede llevarse el partido»
«Tal y como dije, me siento lo suficientemente bien para contener a Carlos».
Juan Carlos Ferrero: «Carlos llega bien, súper motivado y con muchas ganas»
«Sabemos el juego de Novak y hay que estar muy centrados tanto físicamente como mentalmente».
Es la novena cita, pero es la primera vez que se enfrentan en el US Open
Se respira ambiente de tenis en Nueva York
La ATP recuerda la icónica celebración de Novak Djokovic
La gente elige a Alcaraz como favorito para ganar el torneo
33 Grand Slams suman los semifinalistas del US Open 2025
El que más tiene, como es lógico por su veteranía, es Djokovic con 24. Después, Alcaraz suma cinco, Sinner cuatro y Auger-Aliassime, por ahora, cero.
Parece que le crece rápido el pelo a Carlitos
Jannik Sinner se enfretará a Auger-Aliassime en la otra semifinal
El canadiense está siendo la revelación de esta edición del torneo estadounidense.
Sinner y Djokovic están 'on fire'
El italiano y el serbio son los únicos jugadores que han llegado a todas las semifinales de los Grand Slam esta temporada.
Djokovic ha cedido tres sets
En su camino, ha derrotado a Tien en primera ronda, Svajda en segunda, Norrie en tercera, Struff en cuarta y Fritz en los cuartos.
Ningún set cedido por parte de Carlitos en el US Open 2025
Hasta la semifinal contra Djokovic, Alcaraz, en este US Open, está firmando su Grand Slam más solvente. En su camino, aún no ha perdido ningún set, algo que no había conseguido nunca a estas alturas. Su nivel de confianza y de juego, como indicaba estos días nuestro enviado especial a Nueva York, Nacho Albarrán, está por las nubes.
Los dos Wimbledon de Alcaraz fueron ante Djokovic
Alcaraz pierde por dos ante Djokovic
El serbio gana por 5 a 3 el duelo directo con el murciano, si tenemos en cuenta las ocho veces en las que se han visto las caras ambas estrellas.
Bienvenidos a las semifinales del US Open
Hoy se enfrentan Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en busca de una plaza en el Grand Slam de Nueva York. Partidazo con mayúsculas que no apunta a dejar indiferente a nadie.
